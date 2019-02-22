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Başkan Yaşar: "2009 yılında Yenimahalle’nin adını kimse bilmiyordu. 10 yılda Yenimahalle’de çok yol aldık"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Karşıyaka Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

22 Şubat 2019 Cuma 12:26
Başkan Yaşar: "2009 yılında Yenimahalle’nin adını kimse bilmiyordu. 10 yılda Yenimahalle’de çok yol aldık"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Karşıyaka Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaklaşan Yerel Seçimlerle ilgili konuşan, icraatlarından bahseden Başkan Yaşar, "2009 yılında Yenimahalle’nin adını kimse bilmiyordu. 10 yılda Yenimahalle’de çok yol aldık” dedi.


Karşıyaka Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Sizlere ne söz verdiysem tuttum. Şimdi karşınıza başı dik olarak çıkıyorum” diyerek, bugüne kadar yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu söyledi. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde vatandaşlardan destek beklediğini ifade eden Yaşar, "2009 yılında Yenimahalle’nin adını kimse bilmiyordu. 10 yılda Yenimahalle’de çok yol aldık. Şimdi Yenimahalle tüm Türkiye’de bir marka haline geldi. Üstelik yaptığımız işleri kendi öz kaynaklarımız ve çalışanlarımız ile birlikte yapıyoruz. Hiçbir kurumdan, bakanlıktan destek almadan kendi paramızla bunları yaparak imkansızı başardık. Ben 1963 yılında Yenimahalle’ye yerleştim. Yıllarca esnaflık yaptım. Hem esnaflığımda hem de siyasi hayatımda kavgadan yana olmadım. İnsanlarla kavga etmedim. Sizlere ne söz verdiysem tuttum. Şimdi karşınıza başı dik olarak çıkıyorum” ifadelerini kullandı.


Yenimahalle’de yapılan yatırımların hepsinin belediye bütçesiyle yapıldığını ifade eden Yaşar, “Bugün yapılan yatırımların hepsi belediye bütçesiyle yapılıyor. Peki, bunları nasıl yaptık? Ekmeği ekmekçiden aldık. Vatandaşın parasını kendi paramız gibi harcadık. Yetimin hakkını yedirmedik. Harcadığımız her kuruşta yetim hakkı gözettik. Bunlara dikkat edince birçok proje de beraberinde geliyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:26
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