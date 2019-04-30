Kenya'da devlet başkanı yardımcısının yumurtaları çalındı Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto’nun çiftliğinde çalışan 4 kişinin yumurta çaldığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Kenya Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto’nun çiftliğinde çalışan 4 kişi, yumurta hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alındı. 25 dolar değerinde Ülkedeki Daily Nation gazetesinin haberine göre, Ruto’nun çiftliğinde yaklaşık 25 dolar değerinde yumurtanın kaybolduğu görülünce hırsızlık olayını soruşturması için polis çağrıldı. Çiftliğin bulunduğu Eldoret Şehri Polis Şefi Zachariah Bittok, soruşturmanın 10 yumurta sepetinin gizemli şekilde kaybolduğunun anlaşılması sonrasında başlatıldığını söyledi. Bittok, “Ön soruşturmamız bize çiftlikte yaşayan 4 işçinin bu hırsızlık olayına karıştığını söylüyor ancak tüm işçiler bunu inkar ediyor.” dedi. Soruşturma kapsamında 4 kişi, yumurta hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alındı. Başkan Yardımcısı Ruto’nun soruşturma sırasında çiftlikteki evinde olmadığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.