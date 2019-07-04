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Başkan Yardımcısı Tohumcu parkları denetledi

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Parklarda gece denetim yaparak, vatandaşlar ile bir araya geldi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:29
Başkan Yardımcısı Tohumcu parkları denetledi

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Parklarda gece denetim yaparak, vatandaşlar ile bir araya geldi.


Belediye Başkan Yardımcısı Tohumcu, geceleri de kendisine bağlı olan birimlerin çalışmalarını denetliyor. Tohumcu, Bilal-i Habeş mahallesinde parklarda incelemelerde bulanarak, muhtar ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Parklardaki eksikliklerin kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, gündüzleri yoğun bir tempoyla çalıştıklarını akşamları da işlerin kontrolünü yaptıklarını vatandaşlar ile bir araya geldiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:29
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