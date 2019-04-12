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Başkan Yardımcısı Kasapoğlu sahaya indi

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, sorumluluğu altında bulunan müdürlüklerin çalışmalarını yerinde incelemeye başladı.

12 Nisan 2019 Cuma 16:01
Başkan Yardımcısı Kasapoğlu sahaya indi

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, sorumluluğu altında bulunan müdürlüklerin çalışmalarını yerinde incelemeye başladı.


Düzce Belediye Başkanlığı görevine getirilen Celal Kasapoğlu, organizasyon şeması kapsamında kendisine bağlanan müdürlüklerin çalışmalarını yakından takip etmeye başladı. Hem personel ile tanışmak hem de yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi almak üzere sahaya çıkan Kasapoğlu Temizlik işleri Müdürü İsmail Işıldak ile birlikte D-655 Akçakoca yolu üzerinde yürütülen yaya kaldırım ve refüj temizlik çalışmalarını inceledi.


Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ile iş birliği içinde yürütülen temizlik işlemi hakkında bilgi alan Kasapoğlu “Başkan yardımcılığı görevimiz gereği yapılan çalışmaları yakından takip etmeye başladık. Mesleğim icabı daha çok sahada olmam gerekiyor, zaten sorumluluğum altına verilen müdürlükler de icraat görevi olan birimler. Akçakoca yolu üzerinde planlanan temizlik çalışmaları başlamış durumda. Burada hem personelimizle tanışıyoruz, hem de Karayolları ekipleri ile yürütülen temizlik işlemi hakkında ayrıntılı bilgi alıyoruz. D-655 üzerinde yapılan temizlik Çoban kavşağı mevkiinden Boğaziçi Belde Belediyesi sınırlarına kadar devam edecek. Hem yayaların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yaya yollarının temizliği hem de trafik akışında önem arz eden refüj bakımları yapılacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 16:01
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