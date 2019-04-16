Başkan Yardımcısı Kasapoğlu, personel ile yakından ilgileniyor

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu sahada çalışan personeli sık sık ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Düzce’nin yepyeni bir döneme başladığını kanıtlar nitelikte sahadaki çalışmaları bizzat inceliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yardımcısı Kasapoğlu, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personelini de ziyaret etti. Birim müdüründen çalışmalar hakkında bilgi alan Kasapoğlu personel ile de yakından ilgilendi. Personel motivasyonunun çalışmalardaki başarı oranı ile yakından ilgili olduğunu belirten Kasapoğlu “her personelimiz bizim dışarıdaki yüzümüz, bu açıdan onların huzurlu bir ortamda çalışması bizi daha başarılı kılacaktır. Ben sorumluluğum altında olan arkadaşlarla hem tanışmak hem de çalışma prensiplerimizle alakalı görüşmek üzere bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Hep birlikte güzel işlere imza atacağız” dedi.