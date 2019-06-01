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Başkan Yardımcısı Honaz’dan anlamlı davranış

Turgutlu Belediyesine Salı günü başkan yardımcısı olarak atanan Fırat Honaz, her çarşamba düzenlenen Halk Gününde belediyeye gelerek Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’dan tekerlekli sandalye isteyen bir vatandaşın talebini yerine getirdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:50
Başkan Yardımcısı Honaz’dan anlamlı davranış

Turgutlu Belediyesine Salı günü başkan yardımcısı olarak atanan Fırat Honaz, her çarşamba düzenlenen Halk Gününde belediyeye gelerek Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’dan tekerlekli sandalye isteyen bir vatandaşın talebini yerine getirdi. Honaz aynı zamanda bir çocuğun bisiklet talebini de yerine getirerek bayram öncesi mutlu olmasını sağladı.


Turgutlu Belediyesine Salı günü Başkan Yardımcıları olarak atanan Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz görevlerine sosyal sorumluluk icraatlarıyla başladı. Bozkurt Mahallesinde bir çocuğun bisiklet talebini yerine getiren başkan yardımcılarından Fırat Honaz daha sonra bir vatandaşın da tekerlekli sandalye isteğini yerine getirdi. Çarşamba günleri düzenlen halk gününde belediyeye gelerek Başkan Akın’dan babası için tekerlekli sandalye talep eden Selma Atak’ın isteği Başkan Yardımcısı Fırat Honaz tarafından yerine getirildi.


Başkan Yardımcısı Honaz tarafından Yedieylül Mahallesi Arabacılar Sokakta ikamet eden Selma Atak’a tekerlekli sandalye teslim edildi. Belden aşağısı tutmayan babası Firemez Yegül için istediği tekerlekli sandalyeyi alan Atak, Honaz’a teşekkürlerini iletti. Başkan Yardımcısı Honaz, “Bugün, önce Bozkurt Mahallesinde bir çocuğumuzu sonra da burada yaşlı bir amcamızın ihtiyaçlarını karşıladık. Sosyal sorumluluklarımızın ön planda olduğu belediyecilik anlayışını arttırarak devam edeceğiz.” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:50
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