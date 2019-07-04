Başkan Yardımcısı Gürses, hacı adaylarını uğurladı

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, hac farzını yerine getirmek için yola çıkan 30 hacı adayını uğurladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen uğurlama programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve konuşmalar sonrasında dualarla yapıldı. Programa katılan Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, hacı adayları ile bir araya gelerek, hayırlı yolculuklar temennisini iletti.

Hacı adaylarından Bilecik ve ülke için hayır duası talebinde bulunan Başkan Yardımcısı Gürses, “Ben öncelikle sizlere çıktığınız bu kutsal yolculukta hayırlı ve bereketli yolculuklar diliyorum. Cenabı Allah yolculuğunuzu ve ibadetlerinizi kabul etsin. Gittiğiniz kutsal mekanlarda bizlere de dua edin, Peygamber Efendimize selamlarımızı götürün. Kazançlı bir yolculuğa çıkıyorsunuz. İnşallah hac farzını yerine getirerek, sağlıklı ve mutlu bir şekilde yurdumuza dönersiniz” ifadelerine yer verdi.

Hacı adayları ve organizasyon yetkilileri de Başkan Yardımcısı Gürses’e katılımı ve iyi dilek temennileri dolayısıyla teşekkür etti.