Başkan yardımcılarından mukabele ziyaretleri

Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı ve Ahmet Gürses kentin birçok noktasında gerçekleştirilen Ramazan mukabelelerine katılan mahalle sakinlerini ziyaret ederek, hediye takdiminde bulundu.

Bilecik Belediyesi tarafından Ramazan ayı başından itibaren mahalle konakları ile kültür ve kongre merkezinde devam eden mukabelelerde mahalle sakinleri Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirdi. Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı ve Ahmet Gürses yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinlerinin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramlarını tebrik etti.