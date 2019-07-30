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Başkan yardımcıları sahaya indi

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve Belediye Başkan Yardımcıları yapılması gereken çalışmaları tespit etmek ve mahalle sakinlerinin isteklerini dinlemek amacıyla mahalle gezilerine başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 18:44
Başkan yardımcıları sahaya indi

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve Belediye Başkan Yardımcıları yapılması gereken çalışmaları tespit etmek ve mahalle sakinlerinin isteklerini dinlemek amacıyla mahalle gezilerine başladı.


‘Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatıyla Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, teknik birimler, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin katılımıyla mahallelerde kapsamlı bir inceleme çalışması başlatıldı.


Sürekli mahalle gezileri düzenleyen ve vatandaşlarla bir araya gelen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören tüm bunların yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları aracılığıyla vatandaşların taleplerini dinliyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcılarından Ahmet Akyurt Durugöl’de, İsa Hitaloğlu Karşıyaka’da ve Cihat Demiralp ise Akyazı Mahallesinde ilgili birim müdürleri eşliğinde mahalleleri köşe-bucak gezerek detaylı incelemelerde bulundular. Yapılan gezilerde alt yapıdan yollara, yeşil alanlardan parklara tüm alanlar gezilerek eksikliklerin tespiti yapıldı. Gerçekleşen ziyaretlerde muhtarların ve mahalle sakinlerinin istek ve talepleri de dinlenerek tek tek not edildi.


Durugöl, Akyazı ve Karşıyaka Mahallelerini kapsayan gezi yapılan incelemelerin ardından sona ererken tespitlerin diğer mahallelerde de devam edeceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:44
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