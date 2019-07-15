Başkan Yanmaz’dan festivale destek olanlara teşekkür

30 Haziran tarihleri arasında yapılan 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali için destek olan kuruluşlara teşekkür etti, belge verdi.

Bu sene uzun bir aradan sonra, 28-30 Haziran tarihleri arasında 17. gerçekleştirilen Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivaline destek veren otel ve restoran sahipleri ile bir araya gelen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz kendilerine teşekkür belgeleri takdim etti.

Programda konuşan Başkan Okan Yanmaz, festivallerin amacının toplumu sosyal etkinliklerle bir araya getirmek, toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek olduğunu belirterek, “Festivalimize verdiğiniz destekten dolayı Akçakoca Belediye Başkanlığı adına hepinize teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra biz festivali başlatma kararı aldık, ekonomik durumlara rağmen sizler de bu taşın altına elinizi koydunuz. Belki eksikliklerimiz olmuştur, ama her yıl daha da geliştirerek festivalleri düzenleyeceğiz, istişare heyetleri kuracağız. Bu türlü etkinliklerin Akçakoca’nın geleceğine ve turizmine bakış açısının değiştireceğinin bir işareti olarak başlangıç yapalım dedik. Festivalimiz iyi geçti, Haziran’ın son haftasında yapma gayemiz erkenden Akçakoca’da bir hareket sağlamaktı. İlçemize ve ilçemiz insanlarına daha fazla katma değer sağlamak amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerde ilçemizdeki esnafların, kurum ve kuruluşların, kişilerin destekleri ile bu güzel festivali gerçekleştirdik. İyi niyetle, samimiyetle, güzel bir şeyler yapabilmek için birçok arkadaşımızın, esnafımızın fedakarlık ve özverisiyle uzun bir aradan sonra festivali yapmış olduk” diye konuştu.

Başkan Yanmaz gerçekleştirdiği konuşmanın ardından festivale katkıda bulunan otel, restoran sahiplerine ve basın mensuplarına teşekkür belgesi takdim etti.