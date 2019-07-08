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Başkan Yaman’ın mutlu günü

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın kızı Ceyda Yaman, İbrahim Güler ile dünya evine girdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:57
Başkan Yaman’ın mutlu günü

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın kızı Ceyda Yaman, İbrahim Güler ile dünya evine girdi.


Bilecik Vadi Park’ta yapılan düğün törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Taş, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, önceki dönem Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, önceki dönem Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, önceki dönem Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, oda ve dernek başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.


Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, düğün merasiminde kendisini yalnız bırakmayan eş, dost ve akrabalarına gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:57
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