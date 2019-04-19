Başkan Yaman’ın Berat Kandili mesajı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yaman, yayımladığı mesajında, Berat Kandilinin kurtuluş, af ve arınma gecesi olarak nitelendirildiğini belirterek, “Şaban ayının 15’nci gecesine gelip, Ramazanın habercisi olarak nitelenen Berat Kandilinde, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun biçimde yaşandığı, kırılan kalplerin onarılması, dargınlık, küskünlük, kin ve nefret duygularının giderilmesi için, vesile olduğu, böyle önemli gün ve gecelerde, yüce Allah’a bol, bol dualar edilip ,Kur’an-ı Kerimler okunmalı, şükür namazları kılınmalıdır. Hz. Peygamber şöyle buyurur ‘Şaban ayının 15’nci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim yok mu rızık isteyen, rızık vereyim yok mu şifa isteyen, şifa vereyim yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim’ diye kullarının dua ve isteklerde bulunmasını istemiştir. Ülkemizi tehdit eden bütün unsurların son bulması, dilek ve temennisiyle, bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlarımızdan tövbe ederek, Rabbimizin Rahmetine ve Mağfiretine ulaşılması için bir fırsat kapısı olan, Berat Kandilinin, tüm İslam alemine, ülkemize ilimize ve beldemiz halkına hayırlara vesile olmasını diler, selam ve saygılar sunarım” dedi.