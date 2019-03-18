Başkan Yaman’ın 18 Mart Çanakkale Zafer’i mesajı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yaman, yayımladığı mesajında; “18 Mart Çanakkale Savaşı Türk’ün şanlı tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. Bu güzel topraklar, bizlere vatanı için canlarını hiç çekinmeden feda eden şehitlerimizin atalarımızın mirasıdır. Bizler bu mirası yine canımız pahasına kimseye aman verdirmeden korumayı bir borç biliriz. 1.Dünya Savaşında Çanakkale’de yaşanan bu zaferle Türkün azmi ve kararlılığı ‘Çanakkale geçilmez’ sözüyle bir kez daha dünyaya anlatılmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasındaki kahraman Türk ordusu, düşmana karşı tüm gücüyle savaşıp, 215 kiloluk top mermisini tek başına kaldırarak düşmanı geri püskürtmeyi başarmış, bu da Çanakkale’deki güçlü düşman gemilerini, aklın zekasıyla denize döşenmiş olan mayınların patlamasını tetikleyerek düşman gemilerinin tek, tek batmasına, savaşın seyrinin değişmesine sebep olarak kazanılmış, deniz ve kara harekatının zaferidir. Düşman kuvvetlerinin boğazları ele geçirme çabaları da bu zaferle hüsranla sonuçlanmıştır. Türk milleti bayrak ve vatan bütünlüğü, birlik ve beraberlik çabaları, özgür yaşama kararlılığı ile, tarihte birçok zorluğun üstesinden gelmiş hiçbir zaman esaret altına girmemiştir. Günümüzde ülkemizi bölmek isteyen güçlere, Çanakkale destanı örnek olarak gösterilmeli, vatan için tek yürek olarak birliğimizi korumalıyız. Gururla kutladığımız Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde, ölümleriyle bile yıllar ötesine ders olmayı başarmış Çanakkale şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yad ediyoruz. Allah bizlere bir daha böyle savaş göstermesin,ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.