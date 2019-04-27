Başkan Yaman’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’a makamında hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.27 Nisan 2019 Cumartesi 13:47
Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’a makamında hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Ziyaretleri sebebiyle duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman konuklarına teşekkür etti. Ziyaretlerle alakalı yaptığı açıklamada, “Bizleri makamımızda Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekilimiz Hatice Dost’a ve Bilecik Kapalı Cezaevi Müdürümü Mustafa Gül ziyarette bulundular. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
YORUM YAZ