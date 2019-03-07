Başkan Yaman SKM açılışına katıldı Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Yenipazar ilçesi AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Yenipazar ilçesi AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. Seçim Koordinasyon Merkezi’ne katılan Başkan Yaman, hayırlara vesile olmasını temenni etti. Açılış sonrası kısa bir açıklama yapan Yaman, “Bilecik ilimizin şirin ilçesi Yenipazar’da AK Parti Belediye Başkan adayımız Zafer Atılgan’ın seçim koordinasyon merkezinin açılış programına katıldık. Rabbim kardeşimize çıktığı bu yolda yardımcısı olsun” dedi.

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