Başkan Yaman, Rektör Taş ile bir araya geldi Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik ziyaretleri kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

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