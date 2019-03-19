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Başkan Yaman projelerini vatandaşlara anlattı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede düzenlenen bir toplantıyla vatandaşlara vizyon projelerini anlattı.

19 Mart 2019 Salı 13:20
Başkan Yaman projelerini vatandaşlara anlattı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede düzenlenen bir toplantıyla vatandaşlara vizyon projelerini anlattı.


Bayırköy Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bayıröy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Beldemizde düzenlediğimiz proje tanıtım toplantısına katılıp salonumuzu hınca hınç dolduran kardeşlerimize büyüklerimize başta il başkanımız ve il milletvekilimiz olmak üzere tüm protokolümüze her zaman her davada bizleri yalnız bırakmayan hanım kardeşlerimize ve toplantımızda bizleri coşkuyla destekleyen dinamik gençliğimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler hizmetin her zaman en iyisine layıksınız” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:20
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