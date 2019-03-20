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Başkan Yaman, projelerini mahalle sakinlerine anlattı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki Sarmaşık Mahallesi sakinlerine vizyon projelerini anlattı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:41
Başkan Yaman, projelerini mahalle sakinlerine anlattı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki Sarmaşık Mahallesi sakinlerine vizyon projelerini anlattı.


Burada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yaman, vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, "Beldemizin güzel mahallesi zeytinin Bilecik’te ve bölgemizdeki markası insanı güzel havası güzel doğası güzel Sarmaşık Mahallemizde yapmış olduğumuz proje tanıtım toplantısına katılan tüm büyüklerimize tüm kardeşlerimize bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan sevenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Daha güzel bir Sarmaşık için durmadan çalışıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:41
  1. doğa

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