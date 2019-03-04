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Başkan Yaman, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede yapımı devam eden inşaat çalışmasında incelemelerde bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:07
Başkan Yaman, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede yapımı devam eden inşaat çalışmasında incelemelerde bulundu. Başkan Yaman, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışanlara kolaylıklar diledi. İnceleme sonrası kısa bir açıklama yapan Yaman, “Beldemizin örnek işyerlerinden bir marangoz firmasının yeni inşaatına başladığı tesiste incelemelerde bulunduk. Azmin birlik beraberliğin aile bağının ve dolayısı ile başarının en büyük örneklerinden olan Sarı ailesine bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:07
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