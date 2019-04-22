Başkan Yaman demiryolu projesini inceledi
Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belediyenin vizyon projelerinden olan demiryolu projesinin çalışmalarını yerinde inceledi.22 Nisan 2019 Pazartesi 12:11
Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belediyenin vizyon projelerinden olan demiryolu projesinin çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Yaman, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Yaman, “Beldemizde yapımı devam eden demiryolu projemizin çalışmalarını yerinde inceledik. Bölgemizin geleceği için büyük önem arz eden ve gelecekte kalkınmada büyük katkılar sağlayacak projemize emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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