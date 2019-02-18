0553 313 94 23

Başkan Yaman, Belde Danışma Toplantısı’na katıldı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bayırköy Belde Kadın Kolları tarafından düzenlenen Belde Danışma Toplantısı’na katıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:45
Başkan Yaman, Belde Danışma Toplantısı’na katıldı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bayırköy Belde Kadın Kolları tarafından düzenlenen Belde Danışma Toplantısı’na katıldı.


Bayırköy Belediyesi’nde düzenlenen toplantıya katılan Başkan Yaman, alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Yaman, "Beldemizde belirli aralıklarla düzenlemiş olduğumuz kadın kollarımızın öncülüğünde bir araya gelen hanım kardeşlerimizle danışma toplantımızı gerçekleştirdik. Beldemizde yapmış ve yapacak olduğumuz işler hakkında, ayrıca yeni dönemin vizyon projelerden yaşam merkezi ve alışveriş merkezleri hakkında ilk kez görüntülü bilgi verdiğimiz toplantımıza katılıp bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayıp bu akşamda toplantı salonumuzu dolduran tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüyler ürperten olay! 4 yaşındaki kıza tecavüz edip, başını kesip, derisini yüzdü
    1. Tüyler ürperten olay! 4 yaşındaki kıza..
    2. Gaziantep’te trafik kazası: 2 yaralı
    3. Kişilere ’Önce ailene yetiş’ uyarısı
    4. IKBY Parlamentosu Başkan..
    5. PAÜ’de öğrenim gören yabancı..
    6. İsrail'den skandal karar! Mescid-i..
    7. Sokak satıcılarına 12 yıl 13 ay hapis..
    8. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat..
    9. İnegölspor play-off’u sonuna kadar..
    10. Açe Savaşı’nın sosyolojik etkileri..
    11. Afrin’de görevli uzman onbaşı şehit..
    12. AK Parti vekilleri Bakan Yardımcısı..
    13. Davraz’da yarıyılı aratmayan hafta sonu
    14. Alinur Aktaş: "Algıyla belediyecilik..
    15. Poşet üretimi yüzde 50 azaldı
    16. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    17. Fadıloğlu, Kozluyazı ve Suboğazı..
    18. "Takımımız Kadıköy'de iki puan..
    19. Hilmi Kulluk: “Kadıköy’de iki puan..
    20. ‘GetirYemek’ hizmete açıldı
    21. İran'dan AB'ye "sabrımızın sınırı var"..
    22. Osman Güder seçim çalışmalarını..
    23. İsrail polisi işgal altındaki Doğu..
    24. Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    25. Çıldır Gölünde Atlı kızaklar eşliğinde..
    26. Çin, Almanya’nın en önemli ticaret..
    27. Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile görüştü
    28. Turkcell, otizmli çocukların "içindeki..
    29. Doğa dostu ressam Süzet Haklı,..
    30. Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!