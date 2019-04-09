0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkan Yalçın’dan personelle tanışma toplantısı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından göreve gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, personelle tanışma toplantısı yaptı.

09 Nisan 2019 Salı 11:48
Başkan Yalçın’dan personelle tanışma toplantısı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından göreve gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, personelle tanışma toplantısı yaptı. Başkan Yalçın, “Kimse endişeye kapılmasın. Herkes işini en iyi şekilde yapmaya çalışsın.” dedi.


Konferans salonundaki toplantıya başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı. Konuşmasına “Seçim bitti, geçim başladı.” diyerek başlayan Başkan Yalçın, “Bazı arkadaşlarımızda hafif bir soru işareti, bazılarında biraz stres, bazı arkadaşlarımızda da üst düzeyden bir panik oluşabilir. Bunların hiçbirine gerek yok. Hepimiz insanız. Benimle çay hizmeti yapan çalışanımızla insanlık onuru açısından hiçbir fark yoktur. Belediyeciliğe başladığım 24 yıl öncesinde de bunu söylüyordum. Yine söylüyorum.” şeklinde konuştu.


Belediye başkanlığını insanların hayatını kolaylaştıran zanaatkâra benzeten Başkan Yalçın, “Bizler de insanların hayatını kolaylaştırmaya çalışacağız. Bu bakımdan işimize dikkat edelim.” ifadelerini kullandı.


Başkan Yalçın, belediye personeline kitap okuma ve kendilerini geliştirme tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi: “Sürekli kitap okurum. Evimde 4 bin 500 civarında kitap var. Her gece kitap okumadan uyamam. Kafamı yastığa koyarken kendime günü mutlu olarak bitirdim mi diye sorarım. Sizler de böyle yapın. Çocuklarınızla birlikte kitap okuyun. Evde böyle bir alışkanlığınız olsun. Kendinizi yetiştirin. Hep mutlu olmaya çabalayın.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:48
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor
    1. Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor
    2. 5 aydır haber alınamayan Down..
    3. FETÖ, PETKİM'e kendi mülakatıyla..
    4. (Özel) Van’da kadın muhtar sayısı 4’e..
    5. Ruhani'den 20 adet nükleer IR6..
    6. Başkan Yalçın’dan personelle tanışma..
    7. Hopa’da fuhuş operasyonu: 70 kadın..
    8. Başkan uyardı gaza basıldı
    9. Hatay Barosu Müzik Topluluğundan konser
    10. Beşiktaş, Şenol Güneş ile gollü..
    11. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü..
    12. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    13. Akfa Holding'in FETÖ davası
    14. İzmir’in en ilginç devir teslimi:..
    15. Yufka pişirirken sıçrayan alevlere..
    16. Vali Günaydın ve Başkan Gülsoy’dan..
    17. Baydilli’ye tebrik ziyaretleri sürüyor
    18. Bağışıklığın formülü D vitamini
    19. "Sakin kent" Uzundere'ye 10 milyon..
    20. Mehmetçik Dağlıca çocuklarını eğlendirdi
    21. Bursa’da ‘varis’ zirvesi
    22. Altınok ilk meclis toplantısında..
    23. TİAD'dan Satış Mühendisliği Programı
    24. İlk ziyaret şehit aileleri ve..
    25. Kocaeli Kongre Merkezi’nin çevresi..
    26. Bilecik Valiliğine kurumsal pul
    27. Seyir halindeki araç bir anda alev aldı
    28. Yolda mahsur kalan hastanın imdadına..
    29. Vekil Özen’den Dündar’a tebrik ziyareti
    30. Canlı yayında açıkladı! İşte Kartal'ın..
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer