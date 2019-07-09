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Başkan Yalçın’dan başarılı öğrencilere ödül

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Liselere Giriş Sınavı’nda bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Talas’taki altı öğrenciyi kabul etti.

09 Temmuz 2019 Salı 14:13
Başkan Yalçın’dan başarılı öğrencilere ödül

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Liselere Giriş Sınavı’nda bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Talas’taki altı öğrenciyi kabul etti.


Makamda gerçekleşen ziyarette Başkan Yalçın, TOKİ Levent Çetinkaya Ortaokulu öğrencisi Nisanur Sezgin, Özel Kayseri Final Ortaokulu öğrencisi Sarre Şenel, Özel Tevfik Kuşoğlu Ortaokulu öğrencisi Burak Kutay ile Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri Çağrı Fatih Çelik, Başak Eylül İnci ve Yekta Efe Bortosun’u tebrik etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz ve okul yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Yalçın, Talas’ta eğitimdeki başarının artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Yalçın; “Talaslı olunca, bir de öğretmen kökenli olunca ayrı bir gurur duyduk. Gençlerimiz bizim, memleketimizin geleceği. Nasip olursa kendilerini güzel yerlerde göreceğiz. Sonuçta Allah çalışana veriyor. Özhaseki Bakanımızın meşhur bir tekerlemesi vardır: talebenin hevesi, babasının kesesi, annenin ketesi, hocanın nefesi şeklinde. Hakikaten bir dörtlü çok önemli. Çocuklarımızı zor bir gelecek bekliyor. Sadece sınavlarda başarılı olmak yetmiyor. Gelecek bütün yıldırımlara paratoner olacak bilgilerle ve çevreyle de kendinizi donatın” dedi.


Konuşmasının ardından Başkan Yalçın, LGS’de tam puan olan öğrencilere plaket vererek altınla ödüllendirdi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:13
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