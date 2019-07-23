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Başkan Yalçın’dan 24 Temmuz mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının 111.

23 Temmuz 2019 Salı 15:05
Başkan Yalçın’dan 24 Temmuz mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümü ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Yalçın, basının önemine dikkat çektiği mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yazılı ve görsel medya, vatandaşlarımızın habere ulaşmadaki en önemli araçlardan. Bu kapsamda Türk basın tarihinde sansürün kaldırılışı, vatandaşların özgürce bilgi sahibi olabilmeleri ve gazetecilerin mesleklerini icra edebilmelerine olanak sağlamıştır. Genel manada gazetecilik kişilerin hak ve hürriyetlerine saygılı, halkın haber alma özgürlüğünü yerine getiren; tarafsız, ahlaklı, dürüst ve ilkeli şekilde, en zor şartlarda çalışılan kutsal bir meslektir. Gazeteci gecesini gündüzüne, canını dişine katarak, ailesinden çocuğundan feragat ederek mesleğini yerine getirmeye çalışan, kamuoyunun doğru bilgi almasında emek sahibi cefakar bir kişidir. İleri demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın, tarafsız, çıkarsız ve yapıcı eleştirilerle yöneticilere yol gösteren, ülkenin kalkınmasında yasama, yürütme ve yargı erklerinin ardından gelen önemli bir araçtır. Bu denli öneme sahip olan basın çalışanlarının vatandaşlara doğru ve tarafsız bilgi akışını sağlayacak ortamın oluşturulması sağlanmalıdır. Şehrimizde bu anlayışla çalışan bütün gazetecilerimizin 24 Temmuz Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, her zaman iyi ve güzel haberlerle karşılaşmak ümidiyle çalışmalarında başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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