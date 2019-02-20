Başkan Yalçın’a ’akıllı tahta’ teşekkürü Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde eğitim veren Kınık Ortaokulu’nun Müdürü Muharrem Kılıç, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde eğitim veren Kınık Ortaokulu’nun Müdürü Muharrem Kılıç, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yalçın, “Kınık Ortaokulumuzda eğitim gören çocuklarımız için alınan akıllı tahtalara sponsor olduğumuz için Okul Müdürü Muharrem Kılıç teşekkür ziyaretinde bulundu. Bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

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