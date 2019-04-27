Başkan Yalçın veda etti

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Metin Yalçın 14. Dönemin son basın toplantısını düzenleyerek veda etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte son kez düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Yalçın 10 yıl önce çağdaş demokrat gruptan ayrılarak kurdukları Katılımcı Demokrat Grubun gelinen son noktada mesleğe ve meslektaşlarına önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

BSMMMO Başkanı Metin Yalçın Mayıs ayında yapılacak seçim öncesi son kez basın mensuplarıyla bir araya gelerek yönetim kurulu üyelerininde katıldığı toplantıda veda etti. Başkan Yalçın “Odamızın 14. dönem yönetim kurulu olarak biz grubumuzun bize verdiği yetkiyle meslektaşlarımızın teveccühü ile yürüttüğümüz meslek grubumuzun ülkedeki değerlerine ve ilkelerine belirlediği hedeflere oldukça yakın bir çalışma ürettiğini düşünüyoruz. Tabi her şeyi tamamlayamıyorsunuz bizim yarım bıraktıklarımızı dava arkadaşlarımız geleceğe taşıyacaklar. Ben görevi bıraktıktan sonra değerli yol arkadaşım Ertuğ Aslan, adayımız olarak birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Arkadaşım 9 yıllık muhalefet ve iktidar deneyimi olan kadrolar yanında ve onunla yürüyor olması güç ve donanımla meslek odamızı ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Ben şuna inanıyorum ‘şeyh uçmaz müritler uçurur.’ Siz ne kadar nitelikli olursanız olun bizin kadar deneyimli iştahlı ve davayı benimsemiş ve bu konuda yetenekli ekibiz yoksa hiçbir dava sonuca ulaşamıyor. Arkadaşımın güçlü bir ekibi olduğunu biliyoruz. Meslek odamızın geleceği emin ellerde olduğuna inanıyoruz ve kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Bu bir bayrak yarışı

6 yıldır oda sekterliği görevini yürüten ve yeni dönem başkan adayı Ertuğ Aslan ise “KDG içinde 10 yıldır beraberiz dava arkadaşıyız. Biz bu dönemde odamızı katılımcı, şeffaf, demokratik, meslektaşlarımızın hakkını koruyan bir şekilde yürütmeye çalıştık ve hepsini kucakladık. Gerek Balıkesir il çapında gerekse TÜRMOB’ta meslektaşlarımızın sorunu dile getirdik. Sorunları anlattık ve çözülmesi yolunda çaba sarf ettik. Değerli yol arkadaşım Metin Yalçın, görevi başarıyla yürüttü. Bu bir bayrak yarışı biz kendisinden görevi devralacağız. Bizim grubumuz donanımlı değerli arkadaşlardan oluşuyor onların deneyimleriyle bir takım oluşturarak odamızı en iyi şekilde yürütüp. Meslektaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışacağız. Projelerimiz var ve odayı ve mesleği daha ileriye götürmek istiyoruz”şeklinde konuştu.

Başkan Metin Yalçın, geçen dönem Çağdaş Demokrat Grubunun başkan adayı olarak seçime giren ve aldığı oylar neticesinde yönetime giren Birol Kahraman’ın bu dönem Katılımcı Demokrat Grup adı altında seçime gireceğini ve meslek mücadelesini beraber sürdüreceklerini belirtti.