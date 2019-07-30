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Başkan Yalçın: “Attığımız adımlarla çocuklarımızın daha iyi gelişmesini sağlayacağız”

Talas Belediyesince “Belediye Mahallemizde” sloganı ile gerçekleştirilen ve kırsal mahallelerin tespit edilen ihtiyaçlarının aynı anda bütün birimler tarafından giderildiği hizmet çıkarması, bu kez Cebir Mahallesinde başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 13:32
Başkan Yalçın: “Attığımız adımlarla çocuklarımızın daha iyi gelişmesini sağlayacağız”

Talas Belediyesince “Belediye Mahallemizde” sloganı ile gerçekleştirilen ve kırsal mahallelerin tespit edilen ihtiyaçlarının aynı anda bütün birimler tarafından giderildiği hizmet çıkarması, bu kez Cebir Mahallesinde başladı.


İlki Çömlekçi ve Örencik’te başlayan fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri, ulaşım hizmetleri gibi belediyenin bütün birimlerinin yer aldığı çalışmanın üçüncü durağı Cebir Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, KASKİ, Ulaşım A.Ş. gibi diğer altyapı kurumlarının da yer aldığı çalışmalar, mahalledeki yol, asfalt, kaldırım, kilitli parke, aydınlatma, kanalizasyon, ilaçlama, mezarlık temizliği, otobüs durakları gibi hizmetleri kapsıyor.


Yaklaşık 30 iş makinesi ile 150 işçinin katıldığı çalışmaların bir ‘hizmet çıkarması’ olduğunu belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, amaçlarının kırsal mahallelerde seçimlerden önce tespit ettikleri eksiklikleri gidermek olduğunu söyledi.


Başkan Yalçın, bir kırsal mahallede üç gün süren çalışmalarla bütün alanlardaki ihtiyaçların giderildiğini belirterek, “Cebir Mahallemizin sakinleri Allah hepinizden razı olsun. Bu çalışmalar hayırlı olsun. Seçimden önce belirlediğimiz eksiklikleri gidermek için farklı bir proje geliştirmek istedik. Bütün birimler ve altyapı kurumlarımızla hep birlikte ihtiyaçları gideriyoruz. Önce Çömlekçi’de, sonra Örencik’e yaptığımız çalışmalar şimdi Cebir’de devam ediyor.” dedi.


Çocuklarımızın geleceğinin önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, “Şimdi biz bir adım atarsak, çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerini sağlarız. Bu arada çalışmalarımızda bizlere altyapı kurumlarıyla destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını sizlere iletiyorum.” diye konuştu.


Cebir Muhtarı Recep Çelik ise, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.Konuşmaların ardından çalışmalar Kur’an-ı Kerim tilavetiyle ve ardından dualarla başladı. Daha sonra iş makineleri hep birlikte sahaya çıktı.


Vatandaşların teşekkür ettiği çalışmalar, bir mahallede üç gün sürecek şekilde planlandı. Çalışmalar Talas kırsalındaki bütün mahallelerde devam edecek.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:32
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