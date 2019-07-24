Başkan Volkan Şeker basın mensuplarıyla buluştu

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Bulutbey Otel Restoranda basına yemek veren Başkan Şeker, “Basın bizlerin ve vatandaşın eli kulağı. Onların sayesinde dünyada olup bitenlerden haberdar oluyoruz. Allahım gazetecileri başımızdan eksik etmesin” dedi.

24 Temmuz’un Türk basınında sansürün kaldırılmasının 111. yıldönümü nedeniyle yazılı, görsel ve işitsel yayın kuruluşlarında görev alan tüm çalışanların Basın Bayramını kutlayan Şeker, “Basın halkı bilgilendirme, eğitme, kamuoyu oluştur ve olan bitenden haberdar ediyor. Basın olarak çalışan ve emek veren gazetecilerin yağmur, çamur ve soğukta, canını da tehlikeye atarak gerçekleştirdiği özverili çalışmaları sayesinde basın, ülkemizde önemli bir konumda bulunuyor. Halkımızın bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulmasında basının çok önemli katkıları var. Ben buradan tüm gazetecilerin ve basın mensuplarımızın bayramını kutlar çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Konuşmasının ardından basınla öğle yemeği yiyen Başkan Şeker, yemekten sonra basın mensuplarından ilçenin sorunları ile ilgili karşılıklı soru cevap şeklinde sohbet etti.