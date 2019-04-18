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Başkan Vidinlioğlu’ndan logo ve Teleferik Projesi açıklaması

Kastamonu Belediye Başkanı Op.

18 Nisan 2019 Perşembe 15:07
Başkan Vidinlioğlu’ndan logo ve Teleferik Projesi açıklaması

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi’nin logosuna TC ibaresinin eklenmesi ile Teleferik Projesi hakkında açıklamada bulundu.



Her yaptıkları işi hemşehrileriyle paylaşacaklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Bu yola çıktığım ilk günden bu yana gizli kapaklı işler olmayacağını, her işi, her adımımızı hemşehrilerimizle paylaşacağımızı, şeffaf bir belediyecilik sergileyeceğimizi söylemiştim. Dün basında da yer alan belediye logosu ve teleferik projesi ile ilgili hemşehrilerimizin kafasında daha fazla soru işareti oluşmaması adına, açıklama yapma gereği doğmuştur. Yeni düşündüğümüz logomuza bakacak olursak da logo üzerine bir oynama yapmadık. Logomuz Candaroğulları’nın bayrağından geliyordu. Hala da öyle. Biz eksikliğini hissettiğimiz eklemeleri yaptık. Türkiye Cumhuriyeti yazısı ekledik. Bunda rahatsız olunacak bir şey yok. Belediyemizin logosu henüz resmi olarak değişmemiştir. Meclis onayına sunulacak, görüşülecektir. Eğer onaylanırsa resmi işlemlerde, kurumsal kimlikte kullanılacaktır. Sosyal medyaya düşmüş, yayılmış olabilir. Tepkilere bakarız. Halkımızın beğenip beğenmediğini anlarız. Meclisimizde oylarız, kabul edilirse kullanırız, kabul edilmezse kullanmayız” diye konuştu.



Teleferik Projesinin kaldırılacağı yönünde bir söyleminin olmadığını aktaran Başkan Vidinlioğlu, “Teleferik Projesine gelecek olursak. Doğrudur, ilk olarak Turhan Başkanımız zamanında gündeme gelmiş, istek olmuş, değerlendirilmiş. Biz Teleferik Projesini tamamen kaldıracağız demedik. Bizim bu konuyu gündeme getirme nedenimiz, teleferiğin şu anki yerinin tarihi dokuya uygun olmadığını düşünmemizdir. Halkımıza soracağız, Teleferik Projesi ile ilgili ne düşündüklerini. ‘Taşıyalım’ derlerse taşıyacağız. ‘Kaldır at’ derlerse de kimin yaptığına, kimin gündeme getirdiğine bakmadan teleferiği sökeceğiz. Ama bunu halkımıza soracağız. Halkımız karar verdikten sonra teleferiğin iptal edilmesi ya da yerinin değiştirilmesi, kimsenin köşesine taşıyabileceği veya polemik konusu haline getirebileceği bir konu olamaz. Herkesi saygıya davet ediyorum. Usta-çırak ilişkisini konuşmak kimsenin haddine değildir. Karar halkımızındır. Her zaman beraber hareket edeceğiz dedik. Bunun da her zaman arkasında olacağız” şeklinde konuştu.



Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Değerli hemşehrilerim, belediyeyi devraldığımız günden itibaren bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla şehrimizin geleceğini hep beraber inşa etmek adına çalışmalara başladık. En kısa sürede benden beklediğiniz açıklamaları duyacaksınız. Neredeyse her iki kişiden birinin oyunu almış olmak önemli bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilinciyle, hata yapmadan, güveninize layık olmak için işi sıkı tutacak, tedbiri elden bırakmayacağız. Sizlere teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 15:07
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