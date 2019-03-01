Başkan Vergili’den Yücel Huzurevi’ne ziyaret
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.01 Mart 2019 Cuma 20:22
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.
Başkan Vergili, Karabük Yücel Huzurevi Müdürü Yasin Eren ve huzurevi sakinlerineziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye parti üyeleri eşlik etti. Karabük Yücel Huzurevi Müdürü Yasin Eren ve huzurevi sakinleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
YORUM YAZ