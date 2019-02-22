Başkan Vergili’den İl Kültür Müdürlüğü’ne Ziyaret
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.22 Şubat 2019 Cuma 11:22
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.
Başkan Vergili, İl Kültür Müdürü İbrahim Şahin ve personellerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye parti üyeleri eşlik etti. Karabük İl Kültür Müdürü İbrahim Şahin ve personelleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
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