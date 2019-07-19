Başkan Vergili muhtarlarla bir araya geldi Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin, mahalle muhtarları ile her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri muhtarlar toplantısının Temmuz ayı toplantısı yapıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin, mahalle muhtarları ile her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri muhtarlar toplantısının Temmuz ayı toplantısı yapıldı.

Temmuz ayı muhtarlar toplantısına, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve mahalle muhtarları katıldı. Mahalle muhtarlarının istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Vergili, düzenlenen toplantılara katılım sağlayan mahalle muhtarlarına duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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