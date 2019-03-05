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Başkan VergiliMako İş Hanı’ndaki esnaflarla bir araya geldi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

05 Mart 2019 Salı 12:59
Başkan VergiliMako İş Hanı’ndaki esnaflarla bir araya geldi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.


Başkan Vergili Mako İş Hanındaki esnafları ziyaret etti. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.


Mako İş Hanı’ndaki esnaflar ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:59
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