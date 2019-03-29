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Başkan Vekili Epcim’den esnaf ziyareti

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, sanayi bölgesi esnafı ve Büşra Dikimevi çalışanlarını ziyaret etti.

29 Mart 2019 Cuma 10:52
Başkan Vekili Epcim’den esnaf ziyareti

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, sanayi bölgesi esnafı ve Büşra Dikimevi çalışanlarını ziyaret etti.


Seçimlere sayılı günler kala ziyaretlerini sürdüren Başkan Vekili Epcim, gelen davet üzerine kentteki birçok ev ziyaretinin ardından esnaf ziyaretlerini de sürdürüyor. AK Parti Belediye Başkan Adayı Epcim, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile Bağlar Sanayi Bölgesindeki esnafı ziyaret etti. Epcim ve beraberindekiler, sanayi esnafı tarafından karşılandı. Esnafla bir süre sohbet eden Epcim, esnafın sorun ve sıkıntılarını yakinen bildiklerini belirterek, en kısa sürede bunu çözüme kavuşturacaklarını belirtti.


Kentte yapılan ve yeni yapılacak projeleri hakkında da bilgi veren Epcim, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.


Epcim, daha sonra Pehlivan Mahallesi Çevreyolu üzerinde faaliyet gösteren Büşra Dikimevi çalışanları ile bir araya gelerek projeleri hakkında bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:52
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