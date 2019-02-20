Başkan Vekili Epcim’den esnaf ziyareti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Kentte yaptığı birbirinden güzel hizmetlerle halkın takdirini kazanan Başkan Vekili Epcim, ziyaret ettiği her yerde yoğun bir ilgi ile karşılanıyor. AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı da olan Epcim, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile birlikte esnafları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Yeni projeler hakkında bilgi veren Epcim, esnafların da önerilerini aldı. Hakkari’ye tarihten ilk defa kısa sürede bu kadar güzel hizmetlerin yapıldığını belirten esnaflar, bu hizmetlerin devamını istediler. Hakkari’deki yüksek kira artışlarını da Epcim’e anlatan esnaflar, kentteki kiraların birçok ildeki kiraların üstünde olduğunu söyleyerek, çözüm bulunmasını talep ettiler.