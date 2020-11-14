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Korona Virüs Başkan ve belediye çalışanları koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

Başkan ve belediye çalışanları koronavirüse yakalandı

Bilecik'in İnhisar İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve 4 personel koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:46:00 -
Başkan ve belediye çalışanları koronavirüse yakalandı

Bilecik'in İnhisar Belediye Başkanlığında bir belediye personelinin PCR testinin pozitif çıkması üzerine, tedbir amaçlı olarak yapılan testler sonrasında Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve 4 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıktı.

Konu sonrası bir açıklamada bulunan İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Başkanımızın ve belediye personelimizin, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını rabbimizden niyaz ediyorum. İnşallah en kısa zamanda kaldığımız yerden İnhisar'a hizmet yolunda mücadelemize devam edeceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ricamız, özellikle maske ve mesafe kuralına riayet etmeleridir. Zorunlu olmadıkça bir araya gelmekten kaçınmalarıdır. Ev ziyaretleri, akraba ziyaretleri vb. bir araya gelinen sosyal aktivitelerden uzak durmalarıdır. Devletimizin verdiği büyük mücadeleye destek olmak için ve bu hastalıktan korunmak için her şey elimizde. Havaların soğumasıyla vaka sayısı tüm Türkiye'de olduğu gibi maalesef ilçemizde de artış göstermektedir. Henüz 10 gün öncesine kadar tek bir vakamız bile yoktu. Bunu hep beraber tekrar başarabiliriz" dedi.

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