Başkan vatandaşın talep ve önerilerini tek tek not aldı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mahalle buluşmaları kapsamında Kemalpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşın taleplerini ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Taban, tek tek not aldı.

Şehrin yönetimine halkı da dahil ederek katılımcı bir yönetim şekli oluşturma adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda vatandaşın fikirlerine doğrudan ulaşabilmek adına mahalle buluşması programları tertip ediyor. Geçtiğimiz hafta ilki Mesudiye Mahallesinde gerçekleştirilen mahalle buluşmalarının ikincisi Kemalpaşa Mahallesinde yapıldı. Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilmesi planlanan buluşmada, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki başkan yardımcıları, Rıdvan Kocaağa, Oğuzhan Uslu ve Fevzi Dülger ile BUSKİ Müdürü Özbek’in katılımıyla Kemalpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Gencinden yaşlısına bir çok kişinin taleplerini ve önerilerini not eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Göreve geldiğimiz günden beri sizlerle belirli vesilelerle buluşalım istedik. Ancak şehir o kadar büyük ki bu buluşmaları her an yapmak çok mümkün olmuyor. Niyetimizin samimi olduğunu bilmenizi istiyorum. Ne zaman bir sorununuz, probleminiz varsa yanınızda olduğumuzu da bilmenizi istiyorum. Vatandaş ve devlet ilişkilerinde bu samimiyeti arttırmamız lazım. Olabildiğince sizlerle her platformda buluşmaya çalışıyoruz. Yeri geliyor bir düğünde, yeri geliyor bir cenazede, açılışlarda ve farklı programlarda bir araya geliyoruz. Bunları arttırarak aslında vatandaşın beklentilerini anlamaya, ölçmeye gayret ediyoruz. Sizleri anlamadan yapacağımız çalışmaların başarılı olmayacağını ben de biliyorum. Seçim öncesi de bunları yaptık ve nihayetinde 94 maddelik bir beyanname açıkladık. Bunlar bir bir şimdi takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza parklar yapmak, altyapı yapmak, yeşil alanları arttırmak, asfalt problemlerini ortadan kaldırmak. Bunların birçoğunu 5 yıla sığdırmak istiyoruz” dedi.

Dün itibariyle temizlik hizmetlerinde yeni bir döneme geçildiğini hatırlatan Alper Taban, “Temizlik hizmetlerini tamamen üzerimize aldık. Bir yenilenmeye gittik. Bunun sonunda da güzel bir tasarruf elde etmeyi bekliyoruz. Bu tasarrufu da yine vatandaşlarımızın ihtiyaçları, beklentileri için kullanacağız. Açıkçası vatandaşımızdan yağmur gibi iş geliyor bize. Biz bunların önceliklerini belirlemeye çalışıyoruz. Çünkü öncelikleri belirleyemezsek, eve ekmek lazımken biz pasta götürüyorsak bu işimizi görmüyor. Önce ihtiyaç olanı alıp uygulamak lazım. Vatandaşımızın beklentilerini karşılamamız lazım” diye konuştu.

Türkiye’de en kolay erişilebilen kurum olduklarının yenileyen Başkan Taban, "Bizler sizlerle olan iletişimimizi, köprüleri arttırmaya çalışıyoruz. Kurduğumuz 153 hattıyla bize çok kolay erişebiliyorsunuz. Şuanda Türkiye’de ulaşılması en kolay kurumuz. İnegöl Belediyesi’ni aradığınızda telefonlarınız 5 saniye içerisinde cevaplanıyor. BUSKİ’ye erişiyorsunuz, diğer kurumlara erişiyorsunuz.Ancak bunları kullanın, bizleri çalıştırın. Aynı zamanda bu iletişim kanallarını bir denetim olarak da kullanmış oluyorsunuz. Tabi dediğim gibi bizlere çok fazla iş bildirimleri geliyor. Arka planda da bunları aynı şekilde hızlı hızlı çözebilmek adına çalışıyoruz. Burada bozulan bir kaldırım taşını onarmak 5 dakikada olmuyor. Bunları planlamaya almaya çalışıyoruz. Yine kazılar yapılıyor, bu kazıların belli bir zaman çökmesi gerekiyor, hemen asfalt atamıyorsunuz. Pek çok konuyu takip ediyoruz ve sorunlu gördüğümüz alanları da iyileştirip sizlere daha iyi hizmet verebilmek için tüm kuruluşlarımızla bu mücadeleyi sizler adına vermeye devam ediyoruz” dedi.