Başkan Üzülmez meclis üyelerine veda etti

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bir araya geldiği Belediye meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek veda etti.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 2014-2019 yılları arası birlikte görev yaptığı meclis üyelerini ağırladı. Belediye meclis üyelerine uyumlu işbirliği ve Kartepe’ye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Üzülmez, “Kartepe sizi daima takdir ve şükranla anacaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok önemli hizmetleri hayata geçirdik. Sıkıntılara, görüş ayrılıklarına rağmen Kartepe’ye güzel hizmetler verdik. Bundan sonra bir araya geldiğimiz zaman kendi adımıza olsun, vatandaş adına olsun gök kubbede hoş bir seda bıraktığımıza inanıyorum” dedi.

“Son beş yılda birçok olaya beraber göğüs gerip, gönül birliği yaptık” diyen Üzülmez, “Bütün bu zorluklara karşın çok önemli eserleri de Kartepe’ye kazandırdık. Söz verdiğimiz projelerinde fazlasını yaptık. Ülkemizde 15 Temmuz hain darbe girişimi hep birlikte yaşadık. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ortadadır. Yeni Zelanda’da yaşanan hain saldırıda katil 15 Temmuz sonrasının da neler olması gerektiğini söylemektedir. Kartepemiz’in her kesimine ayrı projeler uygulandı. Sosyal belediyecilikte örnek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hayata geçirilen projelerimizle kültürümüzü de en iyi şekilde gösterdik. Yeni bir ilçe olan Kartepemiz herkese örnek olmaktadır” diye konuştu.

Başkan Üzülmez, konuşması sonrasında meclis üyelerine hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaketlerini verdi. Plaketleri alırken tüm meclis üyeleri Başkan Üzülmez’e teşekkür ederek yeni hayatında sağlık ve mutluluklar diledi.