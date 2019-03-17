Başkan Uysal'dan gençlere: Enerjinizin bir kısmını 1 Nisan'a saklayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sabah kahvaltıda Güzelşehir Site sakinleri ile sonrasında da Tepecik Kamyoncular Kooperatifi’nde kamyoncu esnafı ile bir araya gelen Başkan Uysal, öğlen saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çatalca’da gerçekleştirilen Kuzey Marmara Otoyolu’nun açılışına katıldı.

Cumartesi gününün tamamını 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına ayıran Mevlüt Uysal öğleden sonraki programlarında da Tepecik ve Dizdariye Mahallelerinde gençlerle, Marinpark Sitesi’nde ise site sakinleri ile bir araya geldi. Site sakinlerine Büyükçekmece projelerini anlatan Başkan Uysal, sorulara da tek tek cevap vererek 31 Mart Yerel Seçimleri için destek istedi.

Dizdariye Mahallesi’nde meşale ve havai fişeklerle tezahüratlar eşliğinde gençler tarafından karşılanan Başkan Uysal, “Gençler, enerjinizin birazını 1 Nisan’a saklayın. Havai fişeklerin hepsini bitirmeyin” dedi.

NEREDE GÖREV YAPTIYSAM GENÇLERE HEP POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIM



AK Parti’nin 2001 yılındaki kuruluşunda aktif olarak görev aldığını hatırlatan Başkan Uysal, “Küçükçekmece’de kurucu ilçe başkanı olarak 7 yıl görev yaptım. Daha sonra 8.5 yıl Başakşehir Belediye Başkanlığını yürüttüm. 1.5 yıldır da -31 Mart’a kadar sürdürecek olduğum- Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürmekteyim. Görev yaptığım her yerde gençlere pozitif ayrımcılık uyguladım. Çünkü bir işte gençler varsa o işin devamı vardır. Eğer gençler yoksa geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

GENÇSE ENERJİ VAR, GENÇSE BAŞARI VAR



AK Parti’nin 17 yıldır iktidarda olmasını iki sebebe bağlayan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bunlardan birincisi Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızdaki liderlik ruhu, diğeri de gençlere sahip çıkılması. Cumhurbaşkanımız da gençlik kollarından gelen birisi. Küçükçekmece ilçe başkanlığımda 2004 yerel seçimlerine kadar gençlerle çalıştım ve o tarihe kadar sağ partilerin hiçbir zaman alamadığı Küçükçekmece’yi kazandık. Başakşehir Belediye Başkanı olduğumda da hep gençlere ve eğitime pozitif ayrımcılık dedim. Çünkü gençse enerji var, gençse başarı var.”

BİR GENCİMİZİN ELİNDEN TUTTUYSAK BİZ BİLİYORUZ Kİ ELİMİZİ SALMAZ



Başakşehir’de 8,5 yıl, İBB’de 1,5 yıl boyunca sürdürdüğü belediye başkanlığı döneminde gençlere yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Uysal bazı projeleri hakkında şu bilgileri paylaştı: “Başakşehir’de üniversite kazanıp da maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamayan hiç kimse olmadı. Ailesi veya kendisi başka partiye oy verdi mi vermedi mi diye hiç sorgulamadık. Her yıl 3 bin gencimizi Saros Körfezi’nde yaz kampına, 2 bin 500 öğrencimizi de Şamlar Köyü’nde kampa götürdük. Bir gencimizin elinden tuttuysak biz biliyoruz ki elimizi salmaz. Sadece üniversite kazananlara değil üniversiteye gitmeyenlere de sahip çıktık. Bu gençlerimizin spora yeteneği varsa verdiğimiz 2-6 aylık kursla bu gençleri spor akademilerine yerleştirdik. Spor akademilerine yerleştirdiğimiz 200’e yakın bu gençlerimizi yazın 4 ay boyunca belediye olarak yaptığımız yaz spor okullarında maaş vererek diğer çocuklara eğitmenlik yapmaları için görevlendirdik. Yani yazın çalıştılar, kışında okuyarak ailelerine yük olmadılar. Mezun olduklarında da zaten belediyede işleri hazır. İster öğretmenlik yaparlar isterlerse de özel sektörde çalışırlar. Üniversite okumayan, spora yeteneği de olmayan gençlerimizin de elinden tuttuk. Neye yeteneklerinin olduğunu araştırarak, İŞKUR’la iş birliği yaparak bu gençlerimize iş bulduk. Bu gençlerimize hem eğitim hem de asgari ücretin yarısını vererek harçlıksız bırakmadık. Tembellik yapmayan her gencimize mutlaka sahip çıkmış olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da gençlerimize sahip çıkıyoruz. Şu anda Çanakkale’de çok büyük bir kamp yeri yapıyoruz. Geçen yıl İstanbul’dan Çanakkale’ye 40 bin gencimizi deniz kampına gönderdik. Geçen yıl 12 bin gencimize izcilik kampı verdik.

“Hizmetlerimizden siz memnunsanız aileniz de memnundur” diyen Uysal, Büyükçekmece’de sizler her halükarda daha fazla yaşayacaksınız. Aileleriniz memleketlerinden kopup buraya sizleri daha iyi yetiştirebilmek için geldi. Büyükçekmece’yi 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kazanacaksak bu sizlerin mücadelesiyle olacak. Kazandıktan sonra da Büyükçekmece’de kalıcı olacaksak bu da yine sizlerle olacak” dedi.

FESTİVALLER ARTARAK DEVAM EDECEK



Bir gencin, “Festivalleri devam ettirecek misiniz?” sorusuna Başkan Uysal, “Güzel olan her şeyi devam ettireceğiz. Biz Su Sporları Festivalini ve Etnospor Kültür Festivali’ni buraya getireceğiz. Burada önceden yapılan festivaller devam edecek ama biz ilaveler yapacağız” cevabını verdi.

Başka bir gencin, “Önceki yönetim kendi yakınlarına özellikle sahil kesiminde iş yeri açtırdı. Bizlerin de düşünülmesini istiyoruz” sözü üzerine Uysal, “Benim akrabalarımdan hiç kimse Büyükçekmece’de bir iş sahibi olmayacak” dedi.

“Hasan Akgün’e oy vermediğimiz için bu tarafı, Dizdariye Mahallesi’ni bitirdi” ifadelerini kullanan Dizdariye’de oturan bir mahalleliye de Başkan Uysal, “Sadece Dizdariye’yi değil her yeri bitirdi” diyerek cevap verdi.