0553 313 94 23

Başkan Uysal’dan Eğitim, Yaşam ve Spor Merkezi projesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu (AKSF) ziyaretinde yeni dönemde Kızılarık Mahallesi’nde 21 bin metrekare kapalı alana sahip eğitim, yaşam ve spor merkezini hizmete açacaklarını söyledi.

10 Mart 2019 Pazar 12:17
Başkan Uysal’dan Eğitim, Yaşam ve Spor Merkezi projesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu (AKSF) ziyaretinde yeni dönemde Kızılarık Mahallesi’nde 21 bin metrekare kapalı alana sahip eğitim, yaşam ve spor merkezini hizmete açacaklarını söyledi.


Başkan Uysal, Vali Aladdin Yüksel Spor Kompleksi’nde AKSF Başkanı Metin Bulut, yeşil sahalarda spor yapan gençleri ve onları destekleyen ailelerini ziyaret. CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç’in eşlik ettiği Başkan Uysal, Muratpaşa’da 5 yıl içinde sporda farklı bir anlayışı yerleştirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.


Türkiye’nin amatör sporlarda dahi yabancı sporcu getirilen, transfer edilen bir anlayışa sürüklendiğinin altını çizen Başkan Uysal, Muratpaşa’da ise Antalya’nın çocuklarına güvenen, büyük bütçelere değil insan kaynağına yaslanan bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Bu anlayışın en net ifadesini Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde şampiyonluk kovalayan Muratpaşa Belediyespor hentbol tamında bulduğunu belirten Başkan Uysal, “Kendi kendimize yabancı oyuncu sınırı koyduk. Geçen sezon üç yabancıyla oynadık, bu yıl yabancı oyuncu sayısını 2’ye indirdik. Türkiye’de kadın hentbolunun en önemli isimleriyle U17 Milli Takım forması giyen sporcuları aynı çatı altında bir araya getirdik” diye konuştu.


Bununla birlikte Muratpaşa’da geniş kitlelerin spor yaptığı bir dönemin de kapılarını araladıklarını kaydeden Başkan Uysal, üç dönem halinde düzenlenen spor okullarında 31 branşta kurs açıp çok farklı yaş gruplarından 55 bin 56 Muratpaşa sakinin spora başlamasını sağladıklarını söyledi. Yine bu dönemde tesisleşme anlamında önemli yatırımların da gerçekleştirildiğini belirten Başkan Uysal, “Yenigün Mahallesi’nde Dilşad Refizade İlköğretim Okulu, Güzeloba İlköğretim Okulu, Ermenek Ortaokulu, Memurevleri Mahallesi’nde Namık Kemal Ortaokulu ve Yüksekalan Mahallesi’nde 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi olmak üzere 5 okulumuzun bahçesine spor salonları inşa ettik. Yeşildere ve Yenigöl mahallerinde çadır spor salonları, Konuksever ve Çağlayan’da halı sahalar ve Kızıltoprak Mahallemizde Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi bu dönemin yatırımları arasında yer alıyor” diye konuştu.


Amatör sporcu, kulüp ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na ise 5 yıl içinde 562 bin 500 liralık ayni ve nakdi destekler sağladıklarını belirten Başkan Uysal, yeni dönemin spor alanında en önemli projesinin ise Kızılarık’ta hayata geçirileceğini söyledi. Kızılarık Eğitim, Yaşam ve Spor Merkezi’nin Antalya’ya örnek bir çalışma olacağının altını çizen Başkan Uysal, 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste 6 bin 500 metrekarelik yüzme havuzu ve 14 bin 500 metrekarelik spor salonun bulunacağını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yol kenarında erkek cesedi bulundu
    1. Yol kenarında erkek cesedi bulundu
    2. Diyarbakır’da otomobil takla attı: 4..
    3. Ağrı’da ‘Okul Sporları Voleybol Grup..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara..
    5. Afganistan'da güvenlik güçlerinin..
    6. GTO’da U-ETDS ve sayısal takograf..
    7. Kaş’ta çocuk sanat günü yaşandı
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur..
    9. Önce motosiklete çarptı, ardından..
    10. Ülke sarsıldı... 6.2 büyüklüğünde..
    11. Bu festivalde siyaset yok, Bodrum var
    12. Arzum Türkiye Kadınlar Satranç..
    13. Zeybekci: Mobilyacılar için partilerle..
    14. "Huzur ve güven olmazsa yatırım, aş,..
    15. Muhtar adayının 'pes' dedirten vaatleri
    16. "Mansur Yavaş iş adamı Necmettin..
    17. Kılıçdaroğlu’ndan başkan adaylarına:..
    18. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    19. Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası,..
    20. Vefa Tribünü’nden büyük buluşma
    21. Bandırmaspor, hentbol branşına son verdi
    22. Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor!
    23. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
    24. Gündoğan’dan Avcı’ya büyük destek
    25. Bandırma’da bekçiler göreve başladı
    26. Bandırma’da Bağımlılıkla Mücadele..
    27. Burhaniye’de termometreler 26 dereceyi..
    28. Azerbaycan-İran sınırında çatışma çıktı
    29. “Biz partizanlığı bu memleketin..
    30. “Bodrum’a tatile gelen turistlere..
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor