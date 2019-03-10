Başkan Uysal’dan Eğitim, Yaşam ve Spor Merkezi projesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu (AKSF) ziyaretinde yeni dönemde Kızılarık Mahallesi’nde 21 bin metrekare kapalı alana sahip eğitim, yaşam ve spor merkezini hizmete açacaklarını söyledi.

Başkan Uysal, Vali Aladdin Yüksel Spor Kompleksi’nde AKSF Başkanı Metin Bulut, yeşil sahalarda spor yapan gençleri ve onları destekleyen ailelerini ziyaret. CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç’in eşlik ettiği Başkan Uysal, Muratpaşa’da 5 yıl içinde sporda farklı bir anlayışı yerleştirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Türkiye’nin amatör sporlarda dahi yabancı sporcu getirilen, transfer edilen bir anlayışa sürüklendiğinin altını çizen Başkan Uysal, Muratpaşa’da ise Antalya’nın çocuklarına güvenen, büyük bütçelere değil insan kaynağına yaslanan bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Bu anlayışın en net ifadesini Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde şampiyonluk kovalayan Muratpaşa Belediyespor hentbol tamında bulduğunu belirten Başkan Uysal, “Kendi kendimize yabancı oyuncu sınırı koyduk. Geçen sezon üç yabancıyla oynadık, bu yıl yabancı oyuncu sayısını 2’ye indirdik. Türkiye’de kadın hentbolunun en önemli isimleriyle U17 Milli Takım forması giyen sporcuları aynı çatı altında bir araya getirdik” diye konuştu.

Bununla birlikte Muratpaşa’da geniş kitlelerin spor yaptığı bir dönemin de kapılarını araladıklarını kaydeden Başkan Uysal, üç dönem halinde düzenlenen spor okullarında 31 branşta kurs açıp çok farklı yaş gruplarından 55 bin 56 Muratpaşa sakinin spora başlamasını sağladıklarını söyledi. Yine bu dönemde tesisleşme anlamında önemli yatırımların da gerçekleştirildiğini belirten Başkan Uysal, “Yenigün Mahallesi’nde Dilşad Refizade İlköğretim Okulu, Güzeloba İlköğretim Okulu, Ermenek Ortaokulu, Memurevleri Mahallesi’nde Namık Kemal Ortaokulu ve Yüksekalan Mahallesi’nde 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi olmak üzere 5 okulumuzun bahçesine spor salonları inşa ettik. Yeşildere ve Yenigöl mahallerinde çadır spor salonları, Konuksever ve Çağlayan’da halı sahalar ve Kızıltoprak Mahallemizde Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi bu dönemin yatırımları arasında yer alıyor” diye konuştu.

Amatör sporcu, kulüp ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na ise 5 yıl içinde 562 bin 500 liralık ayni ve nakdi destekler sağladıklarını belirten Başkan Uysal, yeni dönemin spor alanında en önemli projesinin ise Kızılarık’ta hayata geçirileceğini söyledi. Kızılarık Eğitim, Yaşam ve Spor Merkezi’nin Antalya’ya örnek bir çalışma olacağının altını çizen Başkan Uysal, 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste 6 bin 500 metrekarelik yüzme havuzu ve 14 bin 500 metrekarelik spor salonun bulunacağını belirtti.