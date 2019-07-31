Başkan Uysal’dan bisiklet önerisi

Antalya Bisiklet Sevenler Grubu’nun her salı düzenlediği etkinliğin bu haftaki konuğu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal oldu. Başkan Uysal, bisiklet kullanımını özendirmek için, özel bisiklet günleri ilan edilip, o günlerde herkesin işe, okula bisikletle gidip gelmesini önerdi.

Motorlu taşıt trafiğini azaltmak, insanları harekete yönlendirmek ve bisiklet kullanımını özendirmek için her salı günü turlar düzenleyen Antalya Bisiklet Sevenler Grubu’nun bu haftaki konuğu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal oldu.

Bisiklet Sevenler Grubu’na teşekkür

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; Atatürk Parkı’nda Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyeleri ile buluşup sohbet etti. Antalya Bisiklet Sevenler Grubu’nun; kent ve kent yaşayanları için çok önemli bir görev üstlenip bunu başarıyla yaptıklarını söyleyen Başkan Uysal; “Kentimiz ve insanlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Bisikleti tutku ile takip ediyor olmanız harika bir şey. Şehrimiz için çok iyi, öğretici nosyonu var. Bütün insanlar sizi takip ediyor” dedi.

‘Özel bisiklet günleri’

Bisiklet kullanımını özendirmek ve arttırmak için özel kurslar düzenlediklerini ifade eden Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, şöyle devam etti; “Bütün kent yönetim birimleri olarak önceden özel bisiklet günleri ilan edebiliriz. O gün herkes bisikletle seyahat etsin. Bu top yekün bir kültür. Bunu bir kültür olarak yaymaya, çocuklarımıza aşılamaya, sevdirmeye çalışalım. Ama hepsinden önemlisi yollarımızı, kullanım koşullarımızı buna uygun hale getirmek için el birliği yapalım. Örneğin bir gün tamamen bisikletlerle seyahat edilse ya da yürüyerek onlara eşlik edilse ya da belli bir günün yarısında bu yapılsa çok ciddi bir şey olur. Biz Muratpaşa olarak yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız.”