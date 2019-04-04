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Başkan Uysal’a tebrik ziyaretleri

Muratpaşa’da oyunu yüzde 18.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:21
Başkan Uysal’a tebrik ziyaretleri

Muratpaşa’da oyunu yüzde 18.3 arttırarak 64.8’lükoyla yeniden başkan seçilen Ümit Uysal, “Komşularım” diye seslendiği ilçe sakinlerinin tebriklerini kabul etti.


Muratpaşa’da 2014 yerel seçimlerinde yüzde 46.5 olan oyunu 31 Mart seçimlerinde 64.8’e yükselterek yeniden belediye başkanı seçilen Uysal, makamında tebrikleri kabul etmeye başmadı. Seçimlerin ardından ara vermeden yeni dönem içinçalışmalara başlayan Başkan Uysal, esnaftan sporculara, aralarında Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin de (KADER) bulunduğu kadın örgütlenmelerinden farklı sivil toplum kuruluşlarına ve “Komşularım” diye seslendiği Muratpaşa sakinleriyle bir araya geldi.


Başkan Uysal, destekleri ve güveni için herkese teşekkür ederken “Geride bıraktığımız 5 yılda birlikte çalıştık, birlikte başardık. Şimdi Muratpaşa’mızın yaşam koşullarını daha iyiye götürmek için çok daha güçlü olduğumuz bir döneme giriyoruz. Birlikte başardık, birlikte başarmaya devam edeceğiz. Herkese, tüm komşularıma tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 12:21
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