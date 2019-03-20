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Başkan Uysal Yenikapılılarla buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yenikapı Sosyal Yardımlaşma Derneği ziyaretinde “Biz sizlerin anlayışını, sizin fikirlerinizi kamu yönetimine taşıyoruz.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:15
Başkan Uysal Yenikapılılarla buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yenikapı Sosyal Yardımlaşma Derneği ziyaretinde “Biz sizlerin anlayışını, sizin fikirlerinizi kamu yönetimine taşıyoruz. Biz hep ‘biz’ kalırız ama başkaları bugün gelir, insanlara hoş görünecek bir şeyler yapar, sonrasında ara ki bulasın” dedi.


Başkan Uysal, bugün Haşım İşcan Mahallesi ve Kaleiçi’nin belli bir bölümü olarak tarif edilen Antalya’nın Kaleiçi surlarının dışındaki ilk yerleşim yeri Yenikapı’nın sakinlerinin kurduğu Sosyal Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkan Battal Erdoğan, derneklerinin Haziran 2015’te kurulduğunu söyledi.Kurulduğu günden bugüne Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Uysal’ın her daim yanlarında olduğunu belirten Erdoğan, destekleri dolayısıyla teşekkürlerini dile getirdi.


Yenikapılılarla birlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Başkan Uysal,Muratpaşa’da insanları bir araya getirmenin, kamu hizmetlerinden herkesin eşit ve adaletli bir şekilde yararlanması mücadelesinde olduklarını söyledi. Bu noktada Muratpaşa Belediyesi’nin sosyal hizmet çalışmalarını anlatan Başkan Uysal, “Muratpaşa’da insanlara sadece bir şeyler vermek üzerine kurulu bir sosyal hizmet çalışmasının çok üzerine çıktık” dedi.


Muratpaşa’da 60 yaş ve üzeri kent sakinlerinin Yaşlı Evlerinden, engelli bireylerin yine belediyenin engellilere yönelik hizmetlerinden yararlandığını anlatan Başkan Uysal, “Kreşten üniversiteye hazırlık kurslarına eğitimin her alanında varız. Gıda yardımlarımız, eşya yardımlarımız ve daha birçoğu devam ediyor ve edecek. Üstelik ihtiyacı olan her komşumuz, ihtiyaç içindeki her aile bu hizmetlere ulaşabiliyor. Burada önemli olan komşularımızın bir sistemden eşit ve adaletli bir şekilde faydalanmasıdır” diye konuştu.


Böylesi bir bakış açısının karşısında sosyal hizmet çalışmalarından bir şey dağıtmanın ötesini anlamayan, insanları kategorilere ayırmaya doymayan, bıkmayan bir anlayışın yer aldığını belirten Başkan Uysal, şöyle devam etti: “Biz sizlerin anlayışını, sizin fikirlerinizi kamu yönetimine taşıyoruz. Bütün Türkiye, dünya böyle olması lazım. O nedenle bunları yapıyoruz. Biz birbirimize sabaha karşı da ulaşırız. Biz hep biz kalırız ama başkaları bugün gelir, insanlara hoş görünecek bir şeyler yapar ama sonrasında ara ki bulasın. Sizler ne kadar varsanız bizler o kadar varız.”

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:15
  1. doğa

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