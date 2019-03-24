Başkan Uysal, Üreten Eller Bahar Şenliği’ni ziyaret etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal ile birlikte, pazar ve market alışverişinde kullanacakları örme fileleri, belediyenin düzenlendiği Üreten Eller Bahar Şenliği’nde Zeytinköylü kadınların standından satın aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle 14 ayrı merkezde, 46 atölye ve 67 branşta düzenlendiği meslek edindirme ve sanat kurslarına katılan 4 bine yakın kursiyerin el emeği ürünleri Aydın Kanza Parkı’nda Antalyalılarla buluştu. Üreten Eller Bahar Şenliği’nde, çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler, stantlarda yağlı boya tablolardan keçe işlerine, nakışlara, örgülere yıl boyunca üretilen binlerce parça ürünü sergiledi.Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal’ında katıldığı şenlikte tüm stantları gezerken pazar ve market alışverişlerinde kullanmak üzere el örgüsü file satın aldı.

Başkan Uysal’ın satın aldığı fileler, Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Kadın Girişimcilik Kooperatifi işbirliğiyle Yeşildere Mahallesi’nde kadınlara yönelik bir projeyle ortaya çıktı. Kooperatifin eğitmenleri mahallede bulunan Muratpaşa Belediyesi Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde yaklaşık 2 ay önce alışveriş filesi yapımına yönelik bir atölye çalışmasına başladı. Mahalleden yaklaşık 30 kadın bu atölyeye katıldı. File örgüsünü öğrenen kadınların yaptığı rengarenk alışveriş fileleri ilk kez Üreten Eller Bahar Şenliği’nde satışa sunuldu. Tanesi 15 liradan satılan fileler şenlikte büyük ilgi görürken Uysal’ın yanı sıra Muratpaşa Belediyesi de filelerden satın alarak kadınların üretimine destek oldu.