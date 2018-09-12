Başkan Uysal: TEKNOFEST teknoloji üretenlerle yatırımcıların buluşma noktası olacak

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için geri sayım başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST’in tanıtım toplantısı Yeşilköy Havacılık Müzesi’nde yapıldı. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, festivale destek veren paydaş kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

GENÇLERİ İCAT ÇIKARMALARI TEŞVİK EDİYORUZ

Konuşmasında milli teknolojinin gelişmesinde TEKNOFEST’in önemine dikkat çeken Uysal, “İstanbul, tarihinde ilk uçuş denemesi tecrübesini barındıran bir şehir. Hezarfen Ahmet Çelebi’nin uçuş denemesinden bugüne havacılık ve uzay çalışmalarında zengin ama unutturulmak istenen bir hafızaya sahibiz. Bu nedenle biz ülkemizin atılımı, gelişimi, diğer ülkelerin önüne geçmek için yapılan her girişimin yanındayız. Akıllı şehircilik konsepti içinde etkin ve sürdürülebilir her teknolojik hizmeti halkımızın istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Bu alanda teknolojiyi en iyi kullanan kurumlardan biriyiz. Aynı zamanda geleceğimiz olan gençlerimize yatırım yapıyor, imkanlar sunuyoruz. Dene-Yap atölyelerimizde gençlerimizi icat çıkarmaları teşvik ediyoruz. Zemin İstanbul ile girişimcilerle yatırımcıları buluşturuyoruz. Yakında Haliç Bilim Merkezi’nin de çalışmalarına başlıyoruz. Katma değeri yüksek teknolojilerin hayatımızda daha hızlı yer alabilmesi için İBB olarak bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Festivalin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Uysal, “Bu festival, teknoloji üretenlerle yatırımcıların buluşma noktası olacak. Bu festival ile birlikte büyük bir ekonomi oluşacak. Girişimci zirvesi ile TEKNOFEST ayrı bir özelliğe sahip çünkü dünyanın her yerinden gelecek 750 kadar girişimci İstanbul’da ve Türkiye’deki yatırım imkanlarını ve teknolojinin hangi yönde ilerlediğini, dünyadaki diğer teknoloji üreten ülkelerle rekabetini görüp gelecekten emin olarak yatırım yapmayı düşünecekler. Teknofest, İstanbul’un marka değerine değer katacak. Gençlerimizin enerjisini İstanbul’un ve Türkiye’nin birikimine dahil edecek. Bugün festivalde yarışacak gençler, önümüzdeki yıllarda teknoloji üreten şirketlerin sahipleri veya kamu yöneticileri olarak ülkemizin gelişimini yönlendirecekler. Bu bağlamda bu festival hem ekonomik, hem teknolojik, hem zihinsel hem de psikolojik olarak yeni atılımların ateşini fişekleyecek” diye konuştu.

GENÇLERİMİZ ÖZGÜVEN SAHİBİ OLSUN

Milli teknolojinin gelişmesi için gençlerin özgüven sahibi olması gerektiğini vurgulayan Uysal, “TEKNOFEST, “Yapamazsınız, onlara yetişemezsiniz” diyerek insanlarımızın beynine adeta İstanbul’un etrafını çevreleyen surlar gibi engel koymaya çalışanlara en büyük cevap olacak. Bu festival Üstad Necip Fazıl’ın ifadesiyle zihinlerde oluşan surlarda mukaddes bir gedik açacak. Yaklaşık 400 yıl önce Hezafen Çelebi’nin Galata Kulesi’nden gerçekleştirdiği uçuş denemesinden bugüne ülkemizde havacılık ve uzay alanında yapılan çalışmaları herkes görsün. Gençlerimiz, “Biz de yapabiliriz. Hem de en iyisini yapabiliriz” desinler. Bütün İstanbulluları çoluk çocuk bu festivale gelmeye davet ediyorum. Gelin ki, çocuklarımız ve gençlerimiz Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olsun. Türkiye’nin başardıklarını görerek özgüven sahibi olsun” şeklinde konuştu.

İETT ÜCRETSİZ SEFER DÜZENLEYECEK

Vatandaşların TEKNOFEST’e kolay ve hızlı erişim sağlayabilmesi için İBB gerekli önlemleri aldı. İstanbul’un farklı noktalarından İETT otobüsleriyle ücretsiz ulaşım sağlanacak.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNİ ÜRETECEK NESİLLER YETİŞECEK

Meydan savaşlarıyla zaferin kazanıldığı dönemlerin geride kaldığını belirten Vali Şahin, “Teknolojinin, ilmin, bilimin çarpıştığı, yarıştığı bir çağdayız. Bu gerçeği ıskalarsak daha önce Sanayi Devrimi’nde olduğu gibi Bilgi Devrimi’nde olduğumuz bu çağda da geride kalırız. İşte bunun farkında olan devletimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, bilim dünyamız bu bilinçle hareket ederek önemli çalışmalar yürütüyor. Bu gayreti tebrik ediyorum. Bu festival, Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözüne de yakışıyor. Aynı zamanda “İstiklal Köklerdedir” şuuruna sahip gençlerimiz bu vatan için milli teknoloji üretecek, hem devletinin hem de milletinin kalkınmasına katkı sağlayacak. Geleceğin teknolojisini ülkesi adına üretecek genç nesil bu festivaller sayesinde yetişecek ve motive olacak. Bu nedenle biz de Valilik olarak TEKNOFEST’i destekliyoruz. Binlerce öğrencimizi teknolojiyle buluşturmak için çalışıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: ROKET YARIŞMASI TEKNOFEST’TE

TEKNOFEST’i ilklere imza atacağını söyleyen Fatih Kacır, “30 paydaş kuruluşun katkılarıyla TEKNOFEST’i gerçekleştireceğiz. 20-23 Eylül tarihleri arasında 14 yarışma, 2 bin yarışmacı, 750 takım Türkiye için yarışıyor. Bu yarışlar arasında Türkiye tarihinde ilk kez bir roket yarışması düzenlenecek. Böylece dünyada da roket yarışmasının ikincisi Türkiye’de düzenlenmiş olacak. Yarışma Tuz Gölün’nde başladı ve 3 gün boyunca 28 takım roketlerini gökyüzüne fırlatacak. Yine çok önemsediğimiz savaşan İHA yarışması yine Teknofest kapsamında yapılacak. Diğer yarışmalar ise şöyle; robotik fetih 1453 yarışması, İHA destekli İnsansız Kara Aracı yarışması, İHA yarışı, insanlık yararına teknoloji yarışması, model uçak yarışması, model uydu yarışması, robotaksi yarışması, roket yarışması, insansız su altı sistemleri yarışması, sürü İHA yarışması ve yapay zeka yarışması. Yarışmaların yanı sıra jet uçak gösterileri, paraşüt atlayışları, planör, helikopter ve akrobasi gösterileri, simülasyon uygulamaları, planetaryum, rüzgar tüneli, ATAK, A400M uçaklarının da yer aldığı hava araçları sergisi gibi pek çok aktiviteyle misafirlere dolu dolu bir program yaşatacağız” diye konuştu.

GENÇLERİ GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNE HAZIRLIYORUZ

TEKNOFEST ile gençleri bugünün değil geleceğin teknolojisine hazırladıklarını vurgulayan Selçuk Bayraktar, “Bugün bu toplantıyı yapmamızın en önemli nedeni Türkiye’nin yüksek katma değerli teknoloji geliştirip üretmesini sağlayacak milli teknoloji hamlesidir. TEKNOFEST, milli teknoloji hamlesinin gerçekleşmesinde çok önemli bir role sahiptir. Ülkemizi havacılık ve uzay alanında milli teknolojileri geliştirmek adına hak ettiği konuma yükseltmek açısından çok önem arz ediyor. Bu festival ile gençlerimiz arasında milli teknoloji alanında farkındalık oluşmasını amaçlıyoruz. Bugün bu yarışmalarla atılan tohumlar gelecekte ülkemize bu alanda yarışan gençlerin liderliğinde milli teknolojilerin üretimini kazandıracak. TEKNOFEST ile gençlerimizi bugünün teknolojisine değil geleceğin teknolojisine hazırlıyoruz. Birçok yarışma ve aktivitelerin yanı sıra dünya çapında yankı uyandıracak sürpriz etkinliklerin yer alacağı festivalimize herkesi sadece ailesiyle değil sülalesiyle birlikte gelmeye davet ediyoruz” çağrısı yaptı.