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Başkan Uysal, site sakinleriyle bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, OYAK Sitesi sakinleriyle toplantıda buluştu.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:58
Başkan Uysal, site sakinleriyle bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, OYAK Sitesi sakinleriyle buluştuğu toplantıda Turunç Masa’nın bir kentte, adaletin, insan olmanın, kamu hizmetleriyle buluşurken mutlak bir eşitliğe sahip olmanın sistemi olduğunu belirterek, “Turunç Masa gelişerek, aynı katı disiplin içinde ödün vermeden devam edecek” dedi.

 

Başkan Uysal, toplantıda, gelişen iletişim teknolojilerinin kamu yönetiminde sağladığı değişimlerinden bir tanesinin de her durumda ve her zaman diliminde ulaşabilir olmak olduğunu söyledi. Ulaşılabilirliğin sadece kurum olarak belediyeyi değil kendisini de kapsadığına dikkat çeken Başkan Uysal, ulaşılabilirliği, Antalya’nın günlük hayatının merkezi olan ilçede bunu Turunç Masa’yla sağladıklarına dikkat çekti.

 

Başkan Uysal, Türkiye’de her belediyede bir ‘masa’ uygulamasının bulunduğunu ancak Turunç Masa farkının ise çözüm odaklı olmasında yattığını söyledi. Başkan Uysal, “İşin takibi, sonuçlandırılması, süreli bir şekilde yapılması, vatandaşla empati yaparak süreci takip etmemiz sadece Muratpaşa Belediyesi’ne özgüdür” dedi. Turunç Masa’da her görüşmenin “Nasıl yardımcı olabilirim?” sorusuyla başlayıp “Başka bir arzunuz var mı?” sorusuyla tamamlandığının altını çizen Başkan Uysal, Turunç Masa’nın tüm bileşenleriyle bir standardı ifade ettiğini söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

 

“Turunç Masa, bir kentte eşitliğin, adaletin, insan olmanın, kamu hizmetleriyle buluşurken mutlak bir eşitliğe sahip olmanın, tanıdık arama zorunda olmamanın, sadece insan olduğunuz için belediyenin bütün hizmetlerine ulaşabilmenin sistemidir. Turunç Masa gelişerek, aynı katı disiplin içinde ödün vermeden devam edecek.”

 

Turunç Masa’nın kısa bir süre kapalı devre çalışmanın ardından Aralık 2014’te resmen hizmete girdiğini belirten Başkan Uysal, “Turunç Masa, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 500 bin başvuruyu kayda aldı ve komşularımızın bu hizmetten memnuniyet oranı yüzde 87 oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:58
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