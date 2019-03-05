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Başkan Uysal projelerini anlattı

Muratpaşa’ya son 5 yılda kazandırılan hizmetleri değerlendiren Muratpaşa Belediye Başkanı ve adayı Ümit Uysal, yeni dönemde yapacağı projeleri açıkladı.

05 Mart 2019 Salı 13:26
Başkan Uysal projelerini anlattı

Muratpaşa’ya son 5 yılda kazandırılan hizmetleri değerlendiren Muratpaşa Belediye Başkanı ve adayı Ümit Uysal, yeni dönemde yapacağı projeleri açıkladı.Türkan Şoray Kültür Merkezinde kalabalık bir katılımla gerçekleştirilen proje tanıtımındaMuratpaşa’ya Gençlik ve Teknoloji Merkezi kazandırılacaklarını açıklayan Uysal, " Belli periyotlar halinde Sağlıklı Beslenme Okulu açacağız. Beslenmeyi eğitime dönüştürmek istiyoruz”dedi.


Turunç Masa’da 50 ayda 567 bin 889 başvuru kaydından, 456 bin 272 tanesinin sonuçlandırıldığını ifade eden Uysal, Muratpaşa’da oturan vatandaşların bu hizmetten memnuniyetinin yüzde 87 oranda olduğunu kaydetti. Randevusuz görüşme programıyla 163 buluşmada 7 bin 509 vatandaşın kendisiyle birebir görüşme imkanı sağladığını dile getiren Uysal, randevusuz başkan görüşmelerinin devam edeceğini aktardı. Uysal, kreş ve gündüz bakım evlerinde bin 703 çocuğa okul öncesi eğitim verdiklerini belirtti.



7’den 77’ye teknoloji eğitimi


Muratpaşa’da Gençlik ve Teknoloji Merkezi yapılacağını kaydeden Uysal, “Biz Muratpaşa’da bunu haykırmak istiyoruz. Bütün dünya yapay zeka ile iş yürütüyorsa sen buna karşı koyamazsın. En azından kendi ilçemizde neyin yapılmadığını gösterelim de, bunu da örnek alsınlar. 7’den 77’ye teknoloji eğitimini buluşlarla ilişkilendirilelim, hep beraber akredite olalım.Bunu biz Muratpaşa’da yapmazsak kimse yapmaz. Önümüzdeki dönemdeki eğitim çalışmalarımızın merkezi bu olacak. Çok daha üst düzey teknolojik ortam oluşturmak istiyoruz” dedi.



“Akıllı Turizm Tanıtım Projesi uygulayacağız”


Akıllı Turizm Tanıtım Projesi’nden bahseden Uysal, “Muratpaşa’mızın uluslar arası bir turizm merkezi olma konumunu iyileştirmeyi amaçlayan Akıllı Turizm Tanıtım Projesi uygulayacağız. 400 Antik kenti olan şehirde yaşayıp da, otelden çıkmayan misafir olur mu? Biz bununla mücadele ediyoruz. Son 1-2 yıl Perge yılı ve destinasyon çalışması başlamış gibi. Biz çok iyi dil bilen insanlarımızla dünyanın dört bir yana ile hareket halinde olacağız. Caddelerimiz güvenlik amacıyla izleniyor. Bunu turizm portallarıyla paylaşacağız” diye konuştu.


Kızılarık Mahallesi’ne Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi kazandırılacağına işret eden Uysal, katılımcı belediyeciliğini yükselteceklerini söyledi. Uysal, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla Uzaktan Eğitim ve çocuk akademisi projelerinin hayata geçirileceğini de bildirdi. Uysal, “Kadın girişimcilerin el emeği ürülerini sadece kermeslerde değil online olarak da satmak istiyoruz. Kadınlarımızın el emeği ürünlerini dünyaya pazarlamaya çalışacağız. Çünkü çok kaliteli ve ilginç ürünler var. Onu bu dönem deneyeceğiz” dedi.



“Sağlıklı beslenme okulu açılacak”


Uysal şöyle devam etti: “Sağlıklı beslenme okulu size çok garip geliyor değil mi? Belli periyotlar halinde Sağlıklı Beslenme Okulu açacağız. Beslenmeyi eğitime dönüştürmek istiyoruz. Çok sesli korolar festivali, dijital müze, Kültür ve Sanat ödülleri vereceğiz. Yazar Evi ve Uluslar arası Etkinlikler olacak. Park aydınlatma direklerine güneş paneli haline getirilecek. Yerel tohumların korunmasına karşı katkıda bulunmak istiyoruz. Komposto eğitimi ve yerel bitkiler bahçesi oluşturmak istiyoruz. En üst düzeyde teknolojide kadınlarımıza seracılık eğitimi vereceğiz. Yörük Parkı düzenleyeceğiz. Nostaljiden ziyade gelecek için de önemli. Yaşayan açık hava, folklar müzesi işlevi ile hizmet verecek. Gelecek kuşaklarımıza sürdürülmesini istiyoruz. Taziye evi uygulamamız başlayacak. Bit pazarı başlıyor, takas pazarımızda olacak. Ada bazında kentsel dönüşüm teşvik edilmeye devam edecek. Acilen kentsel dönüşüme girebilmemiz lazım. Muratpaşa Kent Kart hayata geçirilecek. Teknoloji kullanımını çok arttıracağız Günlük hayata etki edecek şekilde teknoloji kullanacağız”



“Uygar bir kent olma yolunda yürüyüşümüz devam edecektir”


Muratpaşa’da sevgi ve saygı kültürünün hakim olduğunun altını çizen Uysal, “Günlük yaşamı toparlayan, ihtiyaç olan belediyecilik söz konusu. Önümüzdeki 5 yıl Muratpaşa’mızın yükselmeye ve Türkiye’de dikkat çekmeye devam ettiği, uygar bir kent olma yolunda yürüyüşümüz devam edecektir. Gelecekle ilgili destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum”


Toplantıya; CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Konyaaltı Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Muhittin Böcek ,Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen ve ve çok sayıda partili katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:26
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