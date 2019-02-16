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Başkan Uysal: "Muratpaşa’da hizmet adaletini Turunç Masayla tesis ettik "

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yüksekalan, Balbey ve Tahılpazarı Mahallelerinde düzenlenen halk gününde, Muratpaşa’nın ötekisi olmayan bir kent olduğunu belirterek, “Ama bu sadece lafla olmaz, ispat edilmesi gerekir.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:13
Başkan Uysal: "Muratpaşa’da hizmet adaletini Turunç Masayla tesis ettik "

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yüksekalan, Balbey ve Tahılpazarı Mahallelerinde düzenlenen halk gününde, Muratpaşa’nın ötekisi olmayan bir kent olduğunu belirterek, “Ama bu sadece lafla olmaz, ispat edilmesi gerekir. Muratpaşa’mızda bunun ispatı Turunç Masa’dır. Muratpaşa’da hizmet adaletini Turunç Masayla tesis ettik” diye konuştu.


Başkan Uysal’ın “Biz size geliyoruz” sloganıyla düzenlendiği halk günlerinde bu kez adres Yüksekalan, Balbey ve Tahılpazarı Mahalleleri oldu. Yüksekalan’da bulunan açık pazar yerinde düzenlenen buluşmada muhtarlar, Muratpaşa Belediye meclis üyeleri ve adayları ve çok sayıda mahalle sakini yeraldı. Muratpaşa Belediyesi Mesleki Eğitim ve Sanat Kurslarının (MEST) Türk Halk Müziği Korosunun dinletisiyle başlayan halk gününde, mahalle sakinlerinin Başkan Uysal’a ilgilisi yoğundu.


Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, sadece seçim dönemlerinde mahalle sakinlerini hatırlayanlardan olmadıklarını söyledi,Yüksekalan Mahallesi’nde 8’inci buluşmayı gerçekleştirdiklerini belirtti.


Muratpaşa’da geride kalan 5 yıl içinde kamu kaynaklarını koruyan, Muratpaşalıların vergileriyle oluşturulan belediye bütçesinin her kuruşunu hizmete dönüştüren bir ortamı oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. “Sizlerin desteği sayesinde, Allah’a şükürler olsun, bunu başardık” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, rakamlarla Muratpaşa’da 5 yıl içinde yapılan hizmetleri anlattı. Başkan Uysal, “Sizin her kuruşunuza özendik. Milimi milimine hizmete dönüşsün diye çaba sarf ettik” dedi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:


“Muratpaşa’da ayrı gayrı yok. Öteki yok. Yabancı yok. Bütün komşularımız bizim için birdir. Ama bu sadece lafla olacak bir şey de değildir. Uygulamayla ispat edilmesi gerekir. Muratpaşa’mızda bunun da ispatı Turunç Masa’dır. Yüksekalan Mahallemizden Turunç Masa, tam 6 bin 447 kez aranmış. Bu aramalarda ‘Sen necisin, nerelisin’ diyen olmuş mu? Olamaz. Muratpaşa’da hizmet adaletini Turunç Masa’yla tesis ettik. Komşularım şunu çok iyi bilsinler ki, yapılan bütün hizmetlerini sahibi sizsiniz. Bunun için nefes dahi almadan hep çalıştık, çok çalıştık.”


Konuşmasının ardından Yüksekalan Muhtarı Yüksel Şen, Balbey Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, Tahılpazarı Muhtarı Bayram Korkmaz ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, hizmetleri dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür çiçeği takdim etti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:13
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