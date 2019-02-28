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Başkan Uysal: “Kızılarık’ta önce tapu”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızılarık Mahallesi’nde düzenlenen Halk Günü’nde, mahalledeki Vakıflara ait taşınmazlar üzerinde bir kentsel dönüşüm projesinin uygulanmak istendiğini belirtti.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:11
Başkan Uysal: “Kızılarık’ta önce tapu”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızılarık Mahallesi’nde düzenlenen Halk Günü’nde, mahalledeki Vakıflara ait taşınmazlar üzerinde bir kentsel dönüşüm projesinin uygulanmak istendiğini belirtti.


Muratpaşa Belediyesi’nin “Biz size geliyoruz” sloganıyla mahallerde düzenlendiği Halk Günü Kızılarık Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yoğun bir ilgiyle karşılandığı mahalle buluşmasına Belediyesi Meclis üyesi adayları, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç de katıldı.


Başkan Uysal, Kızılarık Mahallesi’nde 42 milyon yatırım bedeli bulunan spor tesisleri ve yaşam alanının çalışmalarına başladıkları müjdesini verdi. Başkan Uysal, tesisin Antalya’ya örnek bir çalışma olacağının altını çizdi. Başkan Uysal, 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste 6 bin 500 metrekarelik yüzme havuzu ve 14 bin 500 metrekarelik spor salonun bulunacağını belirtirken tesisin havalı silah sporlarından okçuluğa çok geniş bir yelpazede hizmet vereceğini söyledi. Başkan Uysal, tesislerde ayrıca ders çalışma ve bilgisayar salonlarının da bulunacağını sözlerine ekledi.


Başkan Uysal, KIzılarık Mahallesi’nde 51 parselde mülkiyet sorunları yasalar çerçevesinde çözüme kavuşturduklarını ancak Vakıflara ait taşınmazlar nedeniyle yaşanan mülkiyet ve tapu sorununun çözümü noktasında net bir aşamaya gelinemediğini söyledi. Vakıf arazilerinin 4706 sayılı ‘Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi hakkındaki kanun’ çerçevesinde belediyeye devrini sayısız kez talep etmelerine rağmen gerekli adımların bir türlü atılmadığını belirten Başkan Uysal, “Her seçim döneminde mahallemize birileri geliyor, tapu sözü veriyor. Ama seçim geçiyor kimse bu sözü hatırlamıyor. Muratpaşa Belediyesi olarak yılda neredeyse 5 kez ilgili yasa ve yönetmelikleri kapsamında Vakfı arazilerinin devrini talep ediyoruz, müracaatlarımızı yapıyoruz ama bu gerçekleşmiyor. Hatta bazı yetkililer buradaki Vakfı arazileri üzerinde kentsel dönüşüm projesi uygulayacaklarını ifada ediyor. Onlara da söyledim, sizlere de söylüyorum. Yapamazsınız. Benim komşum içinde otururken yapamazsınız. Önce mülkiyeti vereceksiniz. Sonuna kadar bunun karşında duracağım” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:11
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