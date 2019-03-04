Başkan Uysal Kemer ve Balı halkıyla buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı ve BBP Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal seçim gezileri kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uysal, BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik, partililer ve Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında mahalle gezilerine devam ediyor. Kırmacı ve Balı Mahallesinde mahalle sakinleri ile buluşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal göreve geldiği günden beri kavgayı bitirdiğini belirtti. Uysal mahalle sakinlerine yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi, “Belediye binasını ne yapacaklarına bir türlü karar veremediler. Biri butik hastane yapacağım diyor, ’fakülte binası yapacağız’ diyor. Ardından ’ben göreve gelirsem başkanlık makamını 1.kata getireceğim’ diyor, yani ne yapacağını bilmiyor. Fakülte yapsa ayrı bir dert başkanlık katı yapsa ayrı bir dert. Biz Kırmacı’da ve Elmatepe’de 2 ayrı yere butik hastane için yer tahsis ettik, buyurun kardeşim yapacaksınız buraya yapın. Buradan ilan ediyorum, belediye binası butik hastane falan olmaz, onun da sözünü veriyorum. Belediye binası, belediye binası olarak devam edecek. Göreve geldiğimiz günden itibaren en güzel yaptığımız işlerden bir tanesi Kdz. Ereğli’de kavgayı bitirdik. Artık tartışmalar, münakaşalar olmuyor. Sürekli güzel hizmetlere imza atıyoruz. Köseağzı’ndan başlayan Alaplı’ya kadar, Kepez’e kadar her alanda hizmetlerimiz var. Gerek belediyenin gerekse şehrin alt yapısını yenilemeyi başardık. Bunu da halkımızdan aldığımız güçle başardık. 31 Mart seçimlerinde güçlü bir destek verirseniz hep beraber bizleri meclise gönderirseniz beni de başkan olarak seçilmeme katkı sağlarsanız ben halkım için çalışmaya devam edeceğim. Yemediğimi, çalıştığımı zaten biliyorsunuz. Evlerimize suyu, enerji hatlarını getirdik, yollarımızı yaptık. Belediyemize 67 tane borçlanmadan araç aldık, derelerimiz taşıyordu, seller oluyordu. Hepsini yaptık, başardık. Kültürel değerlerimize de mirasımıza da önem verdik. Önümüzdeki dönemde kültürel miraslarımıza yine sahip çıkacağız. Farkında olup buraları turizme açacağız, en büyük hayallerimizden bir tanesi ilçemizin turizm şehri olduğudur. Tarihi binalarımızdan 60 tanesini kayıt altına aldık. Yapmayı düşündüğümüz en önemli şeyler, bir tarihi eserlerimizi ön planda tutacağız. Bunun haricinde ulaşımda kolaylık, ulaşımda indirime gitmek, kademeli ücretlendirme sistemi üzerine çalışıyoruz, suda da indirim yapacağız. Neler yapacağımızı da detayları ile proje tanıtım toplantısında anlatacağız. Bizler göreve gelmeye hazırız, ne yapacağımızı biliyoruz. Şehrimizin nelere ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Biz 1 Nisan’da festival komitesi kurmayacağız onu da söylüyorum. İlçemizin bir sürü eksiklikleri vardır, bütün adaylar, 1 Nisan’da festival komitesi kurmayı vaat ediyorlar. Biz kurmayacağız ancak Osmanlı Çileği şenliklerimiz 1 ay boyunca devam edecek. Sanat ve kültür festivallerimiz olacak, onun haricinde kitap fuarları, bilim şenlikleri olacak. 3 Gün boyunca ben açık söyleyeyim büyük paralarla yapılan, sanatçılara büyük paralar ödendiği bir şey vaat etmiyorum. Halktan, esnaftan para toplanmadan herkesin kabul edebileceği bir şenlikler vaat ediyorum. Kent Meydanı üzerinde de bizler 2 katlı otopark vaat ediyoruz ve üstü meydan olacak üstü de bir cami vaat ediyoruz. Onun üzerine belediye binası, yan tarafına AVM’ler yaparsanız o AVM’ler, belediye binaları, katlı otopark sadece oraya hizmet eder. Bizim ilçemizin, vatandaşa otopark hizmeti sunacak o bölgeye ihtiyacı var. Üstündeki cami de hem şehrimizin esnafını, yani Göztepe’deki, Erdemir Caddesi’ndeki, çarşı pazardaki herkesi koruyacak, onun için. Rant alanı haline sokmayacağım. O ranttan faydalandırmayacağım. Bu yüzden kent meydanı üzerine cami vaat ediyorum. Vatandaşlarımızın oyları ile birini tekneye birini de evine gönderelim. Ereğli üzerindeki oyunlarını, oylarınızla bozalım. Zaten evleri de tekneleri de var, onlar yoluna gitsinler, biz de belediyedeki hizmetlerimize kaldığımız yerden daha güçlü, aşk, sevda ile devam edeceğiz. Sevdamız her gün artarak devam edecek. Halkımızdan büyük destek istiyorum. Bir dönem daha belediye başkanı olarak hizmetkâr olmak istiyorum."

Ziyaretleri sırasında mahalledeki muhtar adaylarına da seçimlerde başarı dileyen Başkan Uysal, vatandaşlar tarafından gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür etti.